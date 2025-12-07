Trener Železničara posle poraza od Napretka 2:1

Fudbaleri Napretka pobedili su danas na svom terenu u Kruševcu Železničar 2:1, u 18. kolu Super lige Srbije.Strelci za Napredak bili su Marko Šarić u 32. i Andrija Majdevac u 66. minutu.

Gol za Železničar postigao je Dario Grgić iz penala u 73. minutu.

Napredak je na poslednjem, 16. mestu sa 12 bodova, a Železničar je na četvrtom mestu sa 28 poena.

U narednom kolu, Napredak će gostovati Partizanu, dok će Železničar u Pančevu dočekati IMT.

Napredak je prvi zapretio u petom minutu, kada je Krstić sa 20 metara gađao preko prečke.

Na narednu konkretniju situaciju pred golom čekalo se 20 minuta. Posle gužve u šesnaestercu Napretka, lopta je došla do Džaspera, koji je napravio brzi dribling i šutirao direktno u golmana domaćeg tima Savića.

U 35. minutu Napredak je došao do prednosti. Posle centaršuta sa desne strane, lopta se pred golom Železničara od Hajdina odbila pravo na nogu Marku Šariću, kojem nije bilo teško da je pošalje u mrežu.

Pred odlazak na veliki odmor, Železničar je imao ogromnu šansu da poravna rezultat.

Posle prekršaja golmana Savića nad Džasperom u šesnaestercu, i pregledavanja VAR snimka, dosuđen je penal za pančevački tim. Loptu na belu tačku je namestio Džasper, ali je promašio ceo gol – lopta je otišla pored stative.

Od starta drugog dela je Železničar žestoko napao i praktično sve vreme se igralo pred golom Napretka. Tražio je tim Radomira Kokovića pukotinu u odbrani rivala kako bi izjednačio rezultat i pojurio preokret.

Opasni pred golom bili su Aleksa Kuljanin, Kvaku Karikari, pa zatim i Branislav Knežević, ali je defanziva domaćih odolevala.

U jeku napada Železničara, Napredak je uspeo da duplira vođstvo! Knežević je izgubio loptu u opasnoj zoni, a domaći igrači kroz tri poteza došli do pogotka. Strelac u 66. minutu je bio Andrija Majdevac, koji se prikrao odbrani Železničara i dobru asistenciju Aleksandra Lutovca pretoči u pogodak.

Nije se dugo čekalo na novi gol – do 73. minuta, ovoga puta u mreži Napretka. Posle prekršaja nad Stefanom Pirgićem u šesnaestercu, dosuđen je novi jedanaesterac za Železničar. Ovoga puta, odgovornost je preuzeo Dario Grgić i pogodio za 2:1.

Smanjenje zaostatka bilo je povod za Pančevce da još snažnije napadnu do kraja utakmice. Izmenama je trener Koković želeo da unese dodatnu energiju i svežinu u ekipu, međutim, to na kraju nije pomoglo da se izbegne poraz.

Železničar posle ove utakmice ostaje na 28 osvojenih bodova. U narednom kolu dočekuje IMT.

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle poraza od Napretka u Kruševcu u meču 18. kola Super lige Srbije.

– Čestitke Napretku na osvojena tri boda, posebno mom kolegi kojeg jako cenim. Napretku i njemu želim sve najbolje u nastavku sezone i da se izvuku iz ove situacije – počeo je Koković.

Potom je detaljnije analizirao utakmicu.

– Utakmica kao utakmica, generalno, jako odvratna. Nemam bolju reč. Podloga koja apsolutno ne podržava bilo kakav ozbiljan fudbal. Mislim da je podloga na današnjem meču bila ispod svakog nivoa. Nalazimo se na kraju 2025. godine, a moramo da pričamo o podlozi. Nismo bili u stanju da igramo na način na koji treniramo, nismo bili spremni da se adaptiramo na to.