Jabuka: Potraga za rečima, male poete otkrile duh jezika

Dom kulture „Kočo Racin” iz Jabuke u novembru je započeo projekat „Potraga za rečima“ organizacijom pesničkih radionica sa učenicima Osnovne škole „Goce Delčev” iz tog sela.

Radionice je vodila pesnikinja iz Pančeva Milena Mrkela, a zajedno s njom su male poete i lovci na reči otkrivali duh jezika, oživljavajući u sebi kreativnost i maštu.

Najuspešniji radovi su nagrađeni prigodnim poklonima.

Pored toga, Dom kulture je organizovao promociju knjige „Šašave priče” Nade Kljajić iz Barande i druženje s Ružicom Tomić, pesnikinjom iz Pančeva.

U okviru projekta deca su imala priliku da se upoznaju s Putujućim festivalom kamišibaj teatra „Od sličice do pričice” – pripovedanje pomoću slika koje se izvlače iz drvenog okvira.

Kamišibaj je izuzetno korisno pomoćno sredstvo i u nastavi, razvija kreativnost i maštu, komunikacijske i govorne veštine, kao i likovnu i govornu izražajnost.

Radionicu je vodila Lidija Cvijović iz Udruženja „Stvaralište” iz Pančeva.

U nastavku projekta, u decembru, planirano je druženje s književnicima Jasminkom Petrović i Bojanom Ljubenovićem.Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

(Pančevac)