Prvenstvo Srbije u plivanju: Dinamu šest trofeja

16:21

09.12.2025

Foto: Sportski savez Pančevo

Proteklog vikenda je u Novom Sadu održano Prvenstvo Srbije u plivanju za pionire i kadete. U konkurenciji od 396 plivača iz 42 kluba, takmičari PK-a Dinamo ostvarili su zapažene uspehe.

Vuk Samardžija je osvojio zlatnu medalju u trci na 200 m delfin. Aleksa Bokun je zaslužio srebrna odličja u disciplinama 200 m prsno i 400 m mešovito, ali i bronzu na 200 m mešovito. Andrea Ratković je treća stigla na cilj u trci na 400 m mešovito, a bronzano odličje je zaradila i štafeta Dinama u trci na 4 x 50 m mešovito u sastavu: Miloš Pantić, Ilija Pušelja, Martin Husarik i Andrej Miletić.

Na takmičenju veterana, masters prvenstvu, Dinamo je postao bogatiji za pet medalja. Vladimir Blagić je u grupi plivača od 60 do 64 godine osvojio zlato i srebro, Nebojša Rapajić je u konkurenciji od 55 do 59 godina zaradio bronzu, a Nebojša Vasović se okitio zlatom i srebrom u nadmetanju plivača od 25 do 29 godina.

(Pančevac)

Pančevo PK Dinamo prvenstvo

