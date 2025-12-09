Imovina Lukoila vredna je oko 22 milijarde dolara: Iz Amerike stiže predlog, rok je 13. decembar

Procenjena međunarodna imovina Lukoila, vredna oko 22 milijarde dolara, privukla je veliki broj zainteresovanih.

Američka investiciona banka Htellus Partners predložila je Ministarstvu finansija SAD da se prihod od prodaje strane imovine kompanije Lukoiliskoristi za nadoknadu američkim investitorima koji su izgubili novac kada je rat u Ukrajini zamrznuo njihove akcije Lukoila, rekli su izvori.

Američke kompanije za upravljanje imovinom, uključujući BlackRock, JP Morgan i Goldman Sachs, izgubile su milijarde dolara kada su morale najpre da zamrznu, a potom i otpišu svoje akcije u ruskim firmama, uključujući Lukoil, nakon što je Rusija napala Ukrajinu 2022. godine.

Xtellus je saopštio Ministarstvu finansija SAD da želi da organizuje bezgotovinsku razmenu Lukoilovih hartija od vrednosti koje drže američki investitori, vraćajući ih Lukoilu u zamenu za globalnu imovinu ruske kompanije, rekla su Rojtersu četiri izvora upoznata sa planom. Predlog do sada nije bio objavljen.

Ministarstvo finansija SAD i Lukoil odbili su da komentarišu. Banka savetuje američkog milijardera Toda Boelija i investicionu grupu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Allied Investment Partners, koji su se udružili u ovom predloženom poslu, prenosi Rojters.

Predstavnik Boelija odbio je da komentariše. Allied Investment Partners nije odgovorio na zahtev za komentar.

Mnogi zainteresovani za Lukoilovu globalnu imovinu vrednu 22 milijarde dolara

Procenjena međunarodna imovina Lukoila, vredna oko 22 milijarde dolara, privukla je veliki broj zainteresovanih – od američkog giganta privatnog kapitala Carlyle do Chevrona.

SAD su u oktobru uvele sankcije dvema najvećim ruskim energetskim kompanijama, Rosnjeftu i Lukoilu, u pokušaju da primoraju Kremlj da pristane na mirovni sporazum s Ukrajinom. Lukoil je najteže pogođen, sa poremećenim operacijama u inostranstvu – od Iraka do Finske.

Kompanija ima rok do 13. decembra da proda ovu imovinu, ali je zatražila produženje roka kako bi imala više vremena za sklapanje poslova, rekla su još dva izvora.

Plaćanje imovine u akcijama moglo bi značiti bržu transakciju, navode izvori, jer zapadne sankcije Lukoilu zabranjuju transfer novca kompaniji. Zapadni investitori držali su više od četvrtine Lukoilovih akcija pre početka rata. Firma trenutno vredi oko 50 milijardi dolara.

Lukoilova imovina verovatno će biti prodata energetskim kompanijama

Ako predlog bude uspešan, Boeli i Allied Investment Partners pokušaće da prodaju Lukoilovu imovinu u inostranstvu, verovatno energetskim firmama. Kupci bi najpre morali da usaglase svoj predlog sa Lukoilom, a zatim da dobiju odobrenje Ministarstva finansija SAD, rekli su izvori, prenosi Rojters.

Xtellus je nastao 2018. godine nakon što je menadžment otkupio američke operacije druge najveće ruske banke, VTB Capital.

Lukoil je ranije bio deo ključnih berzanskih indeksa koji se uobičajeno koriste kao referentne vrednosti i prate ih glavni investitori i berzanski fondovi. Pružaoce indeksa, uključujući FTSE Russell i MSCI, uklonili su ruske akcije iz svojih referentnih lista u martu 2022, nakon invazije na Ukrajinu.

(Mondo)