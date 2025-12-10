Humanitarna projekcija filma“Svi za Kosmet, ma gde bili“ 16. decembra

Humanitarna projekcija filma“Svi za Kosmet, ma gde bili“ održaće se 16. decembra u 20 časova u Kulturnom centru u Pančevu. Ulaz je slobodan a donacije su dobrovoljne.

Film, snimljen po ideji Njegovog Preosveštenstva Episkopa novobrdskog g. Ilariona, nosi snažno svedočanstvo o neugasivom Kosovskom zavetu, o borbi našeg naroda i svetinja za opstanak, kao i o ljubavi i pažnji kojom svi mi čuvamo naš duhovni temelj — srpski Jerusalim.

U filmu učestvuju:blaženopočivši Mitropolit Amfilohije, Mitropolit g. Teodosije, arhimandrit Mihajlo, igumanija mati Haritina, iguman Sava Janjić, sestra Julijana, protinica Svetlana Stević, akademik Matija Bećković, Igor Rašula („Srbi za Srbe“), Živojin Rakočević, muzički umetnici Gavrilo Kujdžić, Pavlina Radovanović i Branka Zečević, glumci Ivan Bosiljčić, Zoran Cvijanović i Viktor Savić, kao i predsednik H.O. „Svi za Kosmet“ Zoran Ćirić.

Režija: Hadži Bojana Krstić.

Organizatori događaja su Humanitarna organizacija Svi za Kosmet i Humanitarna organizacija „Sačuvajmo porodicu“ iz Pančeva.

Iako je ulaz besplatan, biće postavljene donatorske kutije, a sav prikupljeni novac biće usmeren socijalno ugroženim porodicama na Kosovu i Metohiji i porodicama u opštini Pančevo.

(Pančevac)