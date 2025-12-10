Humanitarna projekcija filma“Svi za Kosmet, ma gde bili“ 16. decembra
Humanitarna projekcija filma“Svi za Kosmet, ma gde bili“ održaće se 16. decembra u 20 časova u Kulturnom centru u Pančevu. Ulaz je slobodan a donacije su dobrovoljne.
Film, snimljen po ideji Njegovog Preosveštenstva Episkopa novobrdskog g. Ilariona, nosi snažno svedočanstvo o neugasivom Kosovskom zavetu, o borbi našeg naroda i svetinja za opstanak, kao i o ljubavi i pažnji kojom svi mi čuvamo naš duhovni temelj — srpski Jerusalim.
Režija: Hadži Bojana Krstić.
Organizatori događaja su Humanitarna organizacija Svi za Kosmet i Humanitarna organizacija „Sačuvajmo porodicu“ iz Pančeva.
Iako je ulaz besplatan, biće postavljene donatorske kutije, a sav prikupljeni novac biće usmeren socijalno ugroženim porodicama na Kosovu i Metohiji i porodicama u opštini Pančevo.
(Pančevac)