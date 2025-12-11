Vučić o NIS-u: Ako Rusi ne reše stvari do 15. januara, rešićemo mi

Nadam se da će razumeti da Srbija ne može da živi bez NIS-a, da hoćemo da živimo normalno i da nećemo da živimo u uslovima sankcija.

Govoreći o energetskoj situaciji i problemima u snabdevanju sirovom naftom, predsednik Aleksandar Vučić je istakao da Srbija već 62 dana nije dobila nijednu kap nafte u Rafineriju Pančevo, ali da građani to do sada nisu osetili.

– Već 62 dana nikakva nafta nije stigla do naše rafinerije, a građani to nisu osetili. Ali da li se nazire rešenje ove situacije? Građani do sada nisu osetili posledice, ali u nekom trenutku hoće. Ne mislim na nestašice, imamo dovoljno goriva, ali će određene efekte ipak osetiti – rekao je predsednik u Nišu za TV Prva.

Objasnio je šta bi potencijalno moglo izazvati probleme na tržištu.

– Šta znači to osetiti? To znači da onog trenutka kada se prekine platni promet ili kada bilo koja banka prekine poslovanje sa NIS-om, na ovaj ili onaj način, posledice će biti neminovne.

– Ljudima će biti potrebno da 40-50 kilometara putuju da toče gorivo. Mi ćemo to rešiti 15. januara, a izdržaćemo valjda mesec dana. Verujem da ćemo na kraju krajeva uspeti da rešimo.

– Mi imamo timove koji rade, uvozimo derivate. Mislim da uskoro ističu operativne rezerve NIS-a. Pod rizikom smo velikim, pratićemo, radićemo dan za danom. Ukoliko Rusi ne reše stvari do 15. januara, uzećemo stvar u svoje ruke. Rusi žele da ostanu tu, nije u pitanju novac, to je politička stvar. Time misle da je to važno sredstvo uticaja u regionu, ne samo u Srbiji. Ono što se nadam da će razumeti da Srbija ne može da NIS-a i da smo se žrtvovali. Nemojte da smetnete s uma da mi 8-9 meseci imamo najavu sankcija. Sve što su tražili smo uradili, više nego korektno smo se držali. Ne znam šta je smisao.

– Srbija će ako bude primorana platiti veoma visoku cenu, imamo novac. Srbija ima mnogo više nego što ljude misle. Smejali su mi se kada sam proveravao koliko ima goriva, da li ima dovoljno. U takvim vremenima živimo da nikada ne znate šta nas sutra čeka – istakao je predsednik.

(Pančevac)