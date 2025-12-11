Oglasila se Moskva o NIS-u, u toku su pregovori

U toku su pregovori o NIS-u, poručio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov na okruglom stolu za ambasadore u Moskvi.

– U toku je pregovarački proces. Znam da se srpsko rukovodstvo obratilo SAD, jer je upravo njihov zahtev ispunjavalo preduzeće koje je stvoreno na osnovu međuvladinog dogovora između Rusije i Srbije, ali to je specifična karakteristika Amerikanaca – istakao je Sergej Lavrov.

Napomenuo je da oni, Amerikanci, nažalost, svojim postupcima, jednostranim sankcijama, zloupotrebom dolara podrivaju onu globalizaciju koju su decenijama gradili i svima preporučivali kao glavno blago čovečanstva.

– Ne odmah, to neće biti brzo, ali se dolazi do shvatanja da to nije blago čovečanstva, već konfiguracija svetske ekonomije koja dozvoljava jednoj zemlji da diktira svim ostalima. A ozbiljne zemlje koje računaju na očuvanje svog suvereniteta će stvarati alternativne strukture i oslanjati se ne na mehanizme, koji se već dokazano koriste za diktat i pritisak, već na pouzdane platforme koje ne podležu ideološkim razlozima – poručio je Lavrov, istaknuvši da su takve platforme ŠOS i BRIKS.

Šef ruske diplomatije je skrenuo pažnju na to da je taj proces verovatno od neke koristi autorima tih jednostranih, prinudnih mera na neko vreme, ali u dugoročnom, istorijskom planu on ozbiljno podriva sav taj sistem koji su nazivali globalizacijom, a koji se sada pred našim očima ruši.

U međuvladinom sporazumu između Srbije i Rusije se govori da ne može doći ni do kakve nacionalizacije bez obostrane saglasnosti.

– Pod kojim uslovima se može postići saglasnost o nacionalizaciji ili o nekoj drugoj formi rešenja ovog problema? Možda se rešenje sastoji u tome da se nađe način kako da dalje radi NIS, bez obzira na one mogućnosti koje imaju SAD da bi se to preduzeće kaznilo. Ne znam, time se bavi ministar energetike i odgovarajući ekonomski operateri, kao i kompanije u vama komšijskim zemljama koje su sarađivale sa NIS-om. Ali ne gajim nikakve sumnje da pravednost treba uvek da bude kriterijum. U suprotnom stvaramo precedente za mnoge druge zemlje, a to nikome nije potrebno – poručio je Lavrov.

Naftna industrija Srbije je od 9. oktobra pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država koje traže da u kompaniji nema ruskog vlasništva. NIS je 2. decembra saopštio da je u Rafineriji nafte Pančevo započeta obustava rada postrojenja usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo NIS-u. Istaknuto je da NIS nastavlja snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima bez zastoja, zahvaljujući ranije obezbeđenim zalihama.

(Pančevac)

