Pogledajte akciju hapšenja Srba u Španiji: Zaplenjeno više od tone kokaina, oružje i ogroman novac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, učestvovali u međunarodnoj operaciji suzbijanja trgovine narkoticima, sprovedenoj u saradnji sa španskom, kolumbijskom i slovenačkom policijom, podržanoj od strane EVROPOL-a, u kojoj je u Španiji uhapšeno 17 osoba, članova kriminalne mreže, od kojih je osam državljana Srbije, i zaplenjeno 1,1 tona kokaina, kao i veća količina oružja i novca.

– Na teritoriji Španije uhapšeni su srpski državljani B. B. (1963), B. I. (1976), M.B. (1999), M. N. (1997), S. S. (1987), R. M. (2004), D. P. (1993) i N. T. (1992), koji se sumnjiče da su kao članovi kriminalne grupe, obezbedili logistiku i omogućili opremu za prihvat transportovane droge iz Kolumbije, koja je stizala brodovima u Španiju, a potom je skladištena i u koordinaciji sa nekoliko španskih kriminalnih grupa, dalje distribuirana – izjavio je potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

– Takođe, podneta je i krivična prijava i izrečena mera zabrane napuštanja Kraljevine Španije prema srpskom državljaninu Z. Š. (1965), kao i prema trojici državljana Slovenije i jednom državljaninu Republike Bugarske – dodao je Dačić.

Objavljen je i snimak akcije: