Danas Železničar protiv IMT: Koković poziva navijače na podršku

Železničar će dnas u 18 časova na svom terenu pokušati da završi jesenji deo sezone u pozitivnom ritmu, u duelu protiv IMT-a koji tradicionalno donosi neizvesnost, ali i blagu prednost Pančevcima, koji u dosadašnjim okršajima nisu osetili gorčinu poraza od ovog rivala.

Izabranici Radomira Kokovića spremni su za ovaj duel, ali šef struke Železničara poziva na oprez.

– Utakmica protiv IMT-a je naša poslednja utakmica kod kuće u ovom delu sezone. Potrudićemo se da ostvarimo dobar rezultat i da obradujemo naše navijače pred odlazak na zimsku pauzu, kao i da generalno ostavimo dobar utisak pred našim simpatizerima i ljudima iz ovog grada – počeo je Radomir Koković.

U nastavku se osvrnuo na poraz u prethodnom kolu i stanje u timu posle napornog duela u Kruševcu.

– Dolazimo iz meča koji je bio veoma težak za nas, i emotivno i fizički. Mislim da smo uspeli dobro da se oporavimo. U Kruševcu smo generalno odigrali korektnu utakmicu, mislim da smo uradili dovoljno da uzmemo neki bod, ali ovog puta to nije bilo dovoljno. Izvukli smo pouke, uradili analizu i spremni dočekujemo sutrašnju utakmicu.

Koković je zatim uputio apel navijačima da podrže ekipu u Pančevu.

(Pančevac)