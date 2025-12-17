Kulturna dešavanja

Generacijski koncert KUD “Stanko Paunović” NIS RNP u nedelju

15:00

17.12.2025

Printscreen/RTV Pančevo

Kultruno umetničko društvo “Stanko Paunović” NIS RNP ove godine će 21.decembra od 18 sati u Hali sportova na Strelištu održati veliki generacijski koncert. Karte se mogu kupiti u prostorijama društva u Domu omladine Pančevo svakog dana od 17 do 20 sati.

Kulturno umetničko društvo “Stanko Paunović” NIS RNP  svaku kalendarsku godinu završava  velikim generacijskim koncertom koji će ove godine  tradicionalno biti održan  u Hali sportova na Strelištu, najavio je Dejan Trifunović – umetnički direktor KUD “Stanko Paunović” NIS RNP.

Za ovim koncertom vlada veliko interesovanje, zato u “Paunoviću” očekuju da će tako biti i ove godine  Hala sportova biće punu ljubitelja  tradicinalnog narodnog stvaralaštva,  raznovrsnih nošnji i dobre igre, rekao je Trifunović.

Čuvajući tradiciju i prenoseći duh narodne igre i pesme na nove generacije, članovi KUD-a “Stanko Paunović” NIS RNP pozivaju publiku da im se pridruži na predstojećem koncertu. Veče ispunjeno  bogatim koreografijama, muzikom i emocijom još jednom će potvrditi  zašto je ovo društvo ponos grada i čuvar kulturnog nasleđa.

(Pančevac/RTV Pančevo)

