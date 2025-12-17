Generacijski koncert KUD “Stanko Paunović” NIS RNP u nedelju

Kultruno umetničko društvo “Stanko Paunović” NIS RNP ove godine će 21.decembra od 18 sati u Hali sportova na Strelištu održati veliki generacijski koncert. Karte se mogu kupiti u prostorijama društva u Domu omladine Pančevo svakog dana od 17 do 20 sati.

Kulturno umetničko društvo “Stanko Paunović” NIS RNP svaku kalendarsku godinu završava velikim generacijskim koncertom koji će ove godine tradicionalno biti održan u Hali sportova na Strelištu, najavio je Dejan Trifunović – umetnički direktor KUD “Stanko Paunović” NIS RNP.

Za ovim koncertom vlada veliko interesovanje, zato u “Paunoviću” očekuju da će tako biti i ove godine Hala sportova biće punu ljubitelja tradicinalnog narodnog stvaralaštva, raznovrsnih nošnji i dobre igre, rekao je Trifunović.

Čuvajući tradiciju i prenoseći duh narodne igre i pesme na nove generacije, članovi KUD-a “Stanko Paunović” NIS RNP pozivaju publiku da im se pridruži na predstojećem koncertu. Veče ispunjeno bogatim koreografijama, muzikom i emocijom još jednom će potvrditi zašto je ovo društvo ponos grada i čuvar kulturnog nasleđa.

