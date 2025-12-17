Prvenstvo Lovačkog saveza Vojvodine održano u Vršcu

Ovo su nove cene goriva u Srbiji: I benzin i dizel pojeftinili
11:00
19.12.2025
Prvenstvo Lovačkog saveza Vojvodine, lovno-kinološki kup, održan je 13. decembra, a domaćini su bili lovci iz Lovačkog udruženja Fazan iz Vršca, na čijim terenima se odvijalo takmičenje.
Bilo je prijavljeno 3 dame u kategoriji dame sa ptičarima, 35 takmičara u kategoriji muškarci sa ptičarima, 3 takmičara u kategoriji muškarci sa španijelima, iz 17 udruženja, sa teritorije Srema, Banata i Bačke.
„Takmičenje je počelo u 8.30 časova, takmičari su bili podeljeni u 4 baterije.
Pobednici baterija su se nadmetali u baražu za pobednika kupa. Vremenski uslovi su pogodovali radu pasa, bilo je oblačno sa blagim vetrom i temperaturom 10 stepeni. Tereni su bili obrasli rastinjem i suvom travom. Nakon baraža izabrani su pobednici“, saopštili su organizatori.
Kategorije dame sa ptičarima:
1. mesto Jelena Nikolić – LU Živorad Žika Brzak, Novi Sad
2. mesto Katarina Đorđević – LU Kovin iz Kovina
Kategorija muškarci sa ptičarima:
1. mesto Dragoslav Jojkić – LU Turija iz Turije
2. mesto Miroslav Kadlik – LU Južna Bačka, Pivnice
3. mesto Nemanja Svorcan – LU grada Zrenjanina.
Kategorija Muškarci sa španijelima:
1. mesto Željko Krstin – JP Vojvodina šume
2. mesto Igor Nađbabi- LU Fruškogorac Maradik
Najuspešnije udruženje:
1. mesto – LU Grada Zrenjanina, Zrenjanin
2. mesto Živorad Žika Brzak, Novi Sad
3. mesto LU Vrbas 2018,Vrbas
„Jedan takmičar i jedna takmičarka diskvalifikovani su, psi se nisu vratili u predviđenom vrememenu nakon praćenja traga, jedan takmičar zbog nezainteresovanosti psa za lovom i jedan što je pas pobegao sa aportom od vodiča. Takmičenje je završeno u 15.10 časova“, saopštili su organizatori.
Sudijski parovi:
Emil Đorđević – Aleksandar Malevski
Mića Joksić – Stevan Đurin
Milan Mirić – Zvonko Lužajić
Žarko Mikalački – Nemanja Bogdanović
