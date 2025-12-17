Prvenstvo Lovačkog saveza Vojvodine održano u Vršcu

Prvenstvo Lovačkog saveza Vojvodine, lovno-kinološki kup, održan je 13. decembra, a domaćini su bili lovci iz Lovačkog udruženja Fazan iz Vršca, na čijim terenima se odvijalo takmičenje.

Bilo je prijavljeno 3 dame u kategoriji dame sa ptičarima, 35 takmičara u kategoriji muškarci sa ptičarima, 3 takmičara u kategoriji muškarci sa španijelima, iz 17 udruženja, sa teritorije Srema, Banata i Bačke.

„Takmičenje je počelo u 8.30 časova, takmičari su bili podeljeni u 4 baterije.

Pobednici baterija su se nadmetali u baražu za pobednika kupa. Vremenski uslovi su pogodovali radu pasa, bilo je oblačno sa blagim vetrom i temperaturom 10 stepeni. Tereni su bili obrasli rastinjem i suvom travom. Nakon baraža izabrani su pobednici“, saopštili su organizatori.

Kategorije dame sa ptičarima:

1. mesto Jelena Nikolić – LU Živorad Žika Brzak, Novi Sad

2. mesto Katarina Đorđević – LU Kovin iz Kovina

Kategorija muškarci sa ptičarima:

1. mesto Dragoslav Jojkić – LU Turija iz Turije

2. mesto Miroslav Kadlik – LU Južna Bačka, Pivnice

3. mesto Nemanja Svorcan – LU grada Zrenjanina.

Kategorija Muškarci sa španijelima:

1. mesto Željko Krstin – JP Vojvodina šume

2. mesto Igor Nađbabi- LU Fruškogorac Maradik

Najuspešnije udruženje:

1. mesto – LU Grada Zrenjanina, Zrenjanin

2. mesto Živorad Žika Brzak, Novi Sad

3. mesto LU Vrbas 2018,Vrbas

„Jedan takmičar i jedna takmičarka diskvalifikovani su, psi se nisu vratili u predviđenom vrememenu nakon praćenja traga, jedan takmičar zbog nezainteresovanosti psa za lovom i jedan što je pas pobegao sa aportom od vodiča. Takmičenje je završeno u 15.10 časova“, saopštili su organizatori.

Sudijski parovi:

Emil Đorđević – Aleksandar Malevski

Mića Joksić – Stevan Đurin

Milan Mirić – Zvonko Lužajić

Žarko Mikalački – Nemanja Bogdanović

(Pančevac/Grad Vršac)