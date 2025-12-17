Završen projekat „Medni doručak” po školama

„Društvo pčelara– podružnica Pančevo” nastavilo je da radi na promociji pčelarstva i obišlo je 5 ustanova i poslužilo 350 mednih doručaka.

„Društvo pčelara– podružnica Pančevo” nastavilo je da radi na promociji pčelarstva u gradu i naseljenim mestima, i to pre svega najmlađima.

Oni su to ponovo činili putem projekta „Medni doručak”, koji dugo sprovode po školskim ustanovama u gradu i naseljenim mestima.

Pomenuta edukacija ove godine krenula je od sela, tačnije od ivanovačke osnovne škole „Moša Pijade”, pa je preko gradske OŠ „Miroslav Mika Antić” i vrtića u Glogonju završena u pančevačkim školama „Jovan Jovanović Zmaj” i „Isidora Sekulić”.

– U „Zmaj Jovinoj” smo radili prezentaciju za 60 dece drugog razreda, nakon čega smo za 70 đaka „Isidorinog” četvrtog razreda održali predavanje u prelepom ambijentu hola. Sve ukupno ove godine smo obišli pet ustanova i poslužili 350 mednih doručaka. Projekat „Deca i pčele zdravu priču dele” podržali su Grad Pančevo i Ministarstvo za zaštitu životne sredine – navodi predsednik udruženja pčelara Aleksandar Cvejić.

Prema njegovim rečima, u narednom periodu pčelare očekuju zimska predavanja, a u najavi su i dva velika stručnjaka iz Bosne i Hercegovine.

– Pored toga, do kraja godine organizovaćemo i manifestaciju u našem gradu pod nazivom „Pančevački dani pčelarstva”, na kojoj ćemo izložiti med i medne proizvode, kada ćemo naše sugrađane, pre svega one najmlađe, poslužiti slatkim kolačima od meda – najavljuje Cvejić.

(Pančevac/J. Filipović)

Šic: Pčele su blagodet koju (ne) znamo da čuvamo

Gabrijela Bisak jedina žena u Udruženju pčelara Starčevo