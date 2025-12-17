Južnobanatski pčelari na „19. sajmu Etno hrane i pića“ u Beogradu

Na „19. sajmu Etno hrane i pića“ u Beogradu, posetioci su imali priliku da uživaju u raznovrsnim proizvodima domaćih proizvođača, a posebno su se istakli pčelari iz Južnog Banata.

Tradicija i inovacija spojile su se ove godine na „19. sajmu Etno hrane i pića“ u Beogradu, gde su posetioci imali priliku da uživaju u više od 3.000 različitih proizvoda preko 300 izlagača. Među najzapaženijim učesnicima bili su i proizvođači meda iz Južnog Banata. Dušan Đurica, višestruko nagrađivani pčelar, ističe da su med i pčelinji proizvodi uvek među najtraženijima na sajmu.

Vera Krstić iz Ilandže prvi put je predstavila svoje proizvode široj javnosti na ovom sajmu. Ona navodi da i mladi proizvođači mogu da razvijaju pčelarstvo na moderan način, ali zadržavajući tradiciju.

Ovakvi sajmovi su dragoceni za male proizvođače. Omogućavaju direktan kontakt sa kupcima, predstavljanje proizvoda i razmenu iskustava. Med iz Južnog Banata pokazuje da kvalitet i tradicija mogu ići ruku pod ruku sa modernim pristupom“, zaključuju Đurica i Krstić.

(RTV Pančevo)