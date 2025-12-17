Galerija savremene umetnosti: Izložba 19. Nove tehnologije: Kôd prelaza: prostor–vreme“

U petak, 26. decembra u 19 časova, biće otvorena izložba 19. Nove tehnologije: „Kôd prelaza: prostor–vreme“ u Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva.

Autori čija će dela biti izložena su Jelena Gajinović, Marija Anđelković, Konstantinos Petrović, Konstantin Đorđević, Jelena Ostojić, Dimitrije Despotovski, Tijana Jevrić, Katarina Stević, Marko Dokić, Vladimir Janić, i Valentin Varga. Autor koncepta izložbe i koordinator je Goran Despotovski, a organizatorka programa Ivana Markez Filipović.

„Kôd prelaza: prostor–vreme“ otkriva nevidljive procese digitalnog pokreta, u kojima se prostor i vreme formiraju kroz mikrotransformacije kôda. Projekat istražuje digitalne procese u kojima minimalni pokret, slika, svetlo, zvuk… postaju nosioci transformacije vizuelnog sadržaja. U fokusu je kôd kao skriveni mehanizam prelaza između vidljivog i nevidljivog, intuitivnog i programiranog.

Tema se tehnološki usmerava na kôd, koji u svom sadržaju emituje neku vrstu ne/uočljivog procesa – pokreta delovanja na granici vidljivog, intuitivnog i doživljenog. Kôd funkcioniše kao simbol koji upućuje na kretanje forme, oblika, zvuka, svetla…, omogućavajući pokret, akciju, interakciju i prelaz jednog oblika komunikacije u drugi. On je koncipiran kao istraživanje minimalnih pokreta unutar digitalnog zapisa.

Uspostavljanjem relacija između različitih umetničkih kategorija, ova tema je koncipirana tako da otvara polje eksperimentalnog istraživanja s fokusom na interaktivnosti, interdisciplinarnosti i novim tehnologijama u stvaranju umetničkih radova. Postavljeni modeli vizuelnih dinamičkih alata koji omogućavaju dalje upravljanje, nastaju kao rezultat timskog rada mladih umetnika i programera.

Ovo je 19. izložba u okviru serijala „Nove tehnologije“ u Kulturnom centru Pančeva.

Izložba će biti otvorena do 30. januara 2026. godine, a radno vreme Galerije je od 12 do 20 časova svakog radnog dana.

Izložbu su podržali Grad Pančevo i Autonomna Pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.

(Pančevac)