Mali Rit: Svako domaćinstvo dobilo kantu za otpad

U vršačkom naselju Mali Rit danas je realizovana podela posuda za sakupljanje komunalnog otpada, čime je ovo naselje u potpunosti uključeno u sistem redovnog odnošenja smeća JKP „Drugi oktobar“. Svako od 32 domaćinstva dobilo je po jednu kantu za otpad, a podela je sprovedena uz angažovanje zaposlenih u ovom javnom komunalnom preduzeću.

Događaju su prisustvovali član Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mario Opričić, koordinatorka za romska pitanja u Vršcu Alisa Šajn, direktor JKP „Drugi oktobar“ Miloš Salapura, kao i članica Gradskog veća za socijalna pitanja, zdravstvo i brigu o porodici Sanja Rabijac.

Okupljenom velikom broju meštana obratili su se predstavnici Grada i JKP-a, ističući značaj ove aktivnosti za unapredjenje kvaliteta života i zaštitu životne sredine.

Koordinatorka za romska pitanja Alisa Šajn zahvalila se Gradu Vršcu i JKP „Drugi oktobar“ na podršci i uspešnoj saradnji, naglasivši da je dobra komunikacija ključ za rešavanje konkretnih problema u zajednici. Ona je pozvala meštane da se odgovorno odnose prema životnoj sredini i zajednički čuvaju prostor u kom žive.

Direktor JKP „Drugi oktobar“ Miloš Salapura istakao je da je u naselju Mali Rit u prethodnom periodu realizovan značajan broj infrastrukturnih projekata, od elektrifikacije do kanalizacije, a da je podela kanti još jedan korak ka uredjenijem okruženju. On je naglasio da će se otpad iz ovog naselja odvoziti redovno, jednom nedeljno, svake srede u jutarnjim časovima.

Član Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mario Opričić podsetio je da je podela posuda za otpad realizovana kao rezultat prethodnog dogovora sa meštanima na terenu, ističući da Grad Vršac, bez obzira na status i pripadnost bilo kojoj društvenoj grupi, ima obavezu i odgovornost da unapredjuje uslove života svih svojih gradjana.

Dogadjaj je protekao u pozitivnoj atmosferi i uz aktivno učešće meštana, a podela kanti za otpad ocenjena je kao važan korak ka unapredjenju komunalne higijene i kvaliteta života u naselju Mali Rit.

