Novi red vožnje: Svi vozovi iz Pančeva idu do Zemuna

I po novom redu vožnje „Srbijavoza” od Pančeva i kroz Pančevo do Beograda ide osamnaest vozova – po deset od i do Pančeva, šest do i od Vršca i još dva do i od Zrenjanina. Svi prolaze kroz stanicu Pančevo Glavna, to jest Aerodrom, a oni koji nastavljaju za Vršac i kroz Pančevo Varoš, u našem domaćem življu poznatiju kao stanicu Predgrađe. A zahvaljujući banatskim vozovima i meštani Kačareva i Banatskog Novog Sela imaju mogućnost da železnicom direktno stignu do Beograda.

Bitna razlika između linija je i u tome što zrenjaninski voz ide samo do Pančevčakog mosta, vršački završava u Zemunu, preskače Tošin bunar, ali zato staje i kod Pančevačkog mosta, dok je „Panvoz” napredovao, pa sada svih deset ide od Vojlovice do Zemuna. Nažalost, i dalje samo prolaze pored stanica Pančevački most i Vukov spomenik.

Vozovi koji saobraćaju do Pančeva svrstani su u regio vozove, koje po pravilu finansiraju i lokalne samouprave, pa je zahvaljujući našim parama prošle godine povećan broj polazaka za Beograd, Ipak, i to je daleko od zlatnog doba kada je na svakih sat vremena za glavni grad polazila tada, skoro vasionska, plava kompozicija „Beovoza”. Nije u pitanju neka posebna politika „Srbijavoza” prema Pančevu jer na železnici smatraju da svi gradovi koji se ne nalaze na trasi važnih pruga treba sami da finansiraju vozanje vozom svojih građana.

Tako je zahvaljujući našim gradskim parama prošle godine povećan broj polazaka za Beograd, sa šest na deset. Sada smo načinili još jedan korak – pa će svih deset, umesto sedam, ići do Zemuna, a ne samo do stanice Beograd Centar. Mada, voleli bismo mi da nam se vrati i stajanje kod Pančevačkog mosta i Vukovog spomenika, ponajviše zbog ‘vatanja autobusa za dalji prevoz, a i zbog broja fakulteta u Bulevaru, kod Vukovog spomenika.

Još od prošle godine svi vršački vozovi stižu do Zemuna, a na sreću, zauzvrat im nisu ukinuta usputna stajanja. Ove godine pomereni su im pojedini polasci, uglavnom za po nekoliko minuta. Svakako, svi koji su navikli na „svoj voz” trebalo da obrate pažnju na novi red vožnje. Poslednji voz iz Beograda je baš vršački koji kod Pančevačkog mosta staje u 21 sat i 11 minuta, a poslednji iz Pančeva je „Panvoz” od Vojlovice u 21 sat i 5 minuta, koji do stanice Pančevo Glavna stiže u 21 sat i 18 minuta.

U svim vozovima važe pojedinačne i pretplatne karte, kao i sve povlastice iz ponude „Srbijavoza”. Što se tiče „Panvoza”, pojedinačna karta na relaciji Pančevo Vojlovica – Beograd Centar košta 160, a do Zemuna 202 dinara. Pretplatne karte za građane i za đake (do 26. godine) izdaju se na osnovu kartice „Srb plus”, koja se može izvaditii na blagajni stanice Pančevo Varoš, kao i kada se priloži kartica Fonda PIO. Računica pokazuje da je i za one koji često putuju legitimacija „Srbijvoz plus” isplativa.

Značajnije promene u redu vožnje za vozove od Pančeva do Beograda – Voz iz Vojlovice umesto u 7.50 kreće u 7.40, što znači da i na ostale stanice u Pančevu stiže desetak minuta ranije.

– Takođe, voz koji je kretao u 16.25 iz Vojlovice sada kreće u 16.40.

– A deset minuta kasnije kreće voz koji je do sada iz Vojlovice išao u 19.05.

– Od Vojlovice sada kreće voz i u 14.35, koji je nekada polazio samo od stanice Pančevo Varoš.

– Do Zemuna sada idu svi vozovi koji kreću iz Vojlovice, što znači još tri voza: jutarnji u 5.15, kao i popodnevni u 15.46 i 16.15.

– Iz Zemuna jutarnji voz umesto u 5.30 kreće u 5.15 časova

– Voz koji je kretao u 6.40 sa stanice Beograd Centar sada kreće iz Zemuna u 6.26.

– Polazak voza u 13.45 iz Zemuna pomeren je za čak pola sata ranije, pa treba obratiti pažnju i kada stiže na ostale stanice i polazi s njih.

– Voz iz Zemuna koji je do sada polaziou 16.06 kreće u 15.55.

– A polazak voza sa stanice Beograd Centar u 15.24 je pomeren na 15.16 časova.

– Jutarnji voz iz Zrenjanina u Kačarevo stiže ranije – umesto u 6.22 u 6.10.

– Voz koji je do sada kretao iz Vršca u 11.35 kreće u 11.24, što znači da i u Pančevo stiže desetak minuta ranije.

– Treba obratiti pažnju i na to da je većini vozova iz Vršca pomereno vreme za po nekoliko minuta.

(Pančevac / N. S.)

