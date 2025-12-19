Deda Mraz posetio i Jabuku: Najmlađi obradovani paketićima

Ovo su nove cene goriva u Srbiji: I benzin i dizel pojeftinili
11:00
19.12.2025
U Osnovnoj školi „Goce Delčev“ u Jabuci, danas je upriličena praznična poseta Deda Mraza, koji je podelio novogodišnje paketiće učenicima prvog razreda, kao i deci iz vrtića i zabavišta.
Paketići su obezbeđeni zahvaljujući Mesnoj zajednici Jabuka, koja već tradicionalno, punih deset godina, daruje najmlađe i na taj način doprinosi stvaranju praznične atmosfere i radosti među decom. Ovaj lep gest predstavlja znak kontinuirane brige i podrške lokalne zajednice najmlađim članovima.
Osmesi i radost dece još jednom su potvrdili značaj ovakvih inicijativa, a Osnovna škola „Goce Delčev“ izražava iskrenu zahvalnost Mesnoj zajednici Jabuka na dugogodišnjoj saradnji i pažnji prema deci.
(EPančevo)
11:00
19.12.2025
10:00
19.12.2025
09:45
19.12.2025
11:00
19.12.2025
12:00
17.12.2025
10:00
14.12.2025
AUD
65.99 RSD
BAM
60.01 RSD
CAD
72.53 RSD
CHF
125.67 RSD
EUR
117.37 RSD
GBP
133.56 RSD
SEK
10.75 RSD
USD
99.91 RSD
Prepoznaje se Opovo i po Jovanu Popoviću, i po Zoranu Petroviću, i po Borislavu Jankulovu, i po Slavku Jovanoviću, i po Nićirforu Periću, ali Pančevo i Baranda umnogome dele sećanje na Olgu Petrov
10:00
19.12.2025
15:00
18.12.2025
Sefkerin i Sakule sela su sve manja, ali posle pecanja ili razgovora s meštanima ili šetnje šorovima sa još starim kućama, čovek je zdraviji
14:00
18.12.2025
Predsednica opštine Kovin Violeta Ocokoljić podsetila je šta je sve urađeno u ovoj godini i naglasila da je ponosna na činjenicu da će u narednoj godini biti, između ostalog, rekonstruisana zgrada Centra za kulturu .
10:00
18.12.2025