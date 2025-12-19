Deda Mraz posetio i Jabuku: Najmlađi obradovani paketićima

U Osnovnoj školi „Goce Delčev“ u Jabuci, danas je upriličena praznična poseta Deda Mraza, koji je podelio novogodišnje paketiće učenicima prvog razreda, kao i deci iz vrtića i zabavišta.

Paketići su obezbeđeni zahvaljujući Mesnoj zajednici Jabuka, koja već tradicionalno, punih deset godina, daruje najmlađe i na taj način doprinosi stvaranju praznične atmosfere i radosti među decom. Ovaj lep gest predstavlja znak kontinuirane brige i podrške lokalne zajednice najmlađim članovima.

Osmesi i radost dece još jednom su potvrdili značaj ovakvih inicijativa, a Osnovna škola „Goce Delčev“ izražava iskrenu zahvalnost Mesnoj zajednici Jabuka na dugogodišnjoj saradnji i pažnji prema deci.

(EPančevo)