OJT Pančevo: 18 ljudi obolelo od trihineloze, dve osobe uhapšene

Povodom slučaja zaraze trihinelozom kod 18 osoba, dijagnostikovane u Opštoj bolnici Pančevo, Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je u četvrtak, 18. decembra, u saradnji sa Policijskom upravom Pančevo, uhapsilo dve osobe iz Pančeva.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nesavesno vršenje pregleda životnih namirnica, uhapšen je M. S. (1953), dok je D. J. (1978) uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, M. S. je kao veterinar, ali bez propisane licence, 27. novembra 2025. godine u svojoj veterinarskoj ambulanti u Pančevu, na nepropisan i neadekvatan način izvršio pregled svinjskog mesa na prisustvo parazita Trichinella spiralis suis. Naknadnim pregledom u Veterinarskom specijalističkom institutu u Pančevu, 2. decembra 2025. godine, utvrđeno je da je nalaz bio pozitivan na prisustvo ovog parazita.

Na taj način, kako se sumnja, M. S. je omogućio D. J, koji ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, da stavi u promet zaraženo meso, tako što mu je prethodno saopštio da je meso ispravno. To je, prema dosadašnjim saznanjima, imalo štetne posledice po zdravlje najmanje 18 osoba.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni na saslušanje u tužilaštvo.

(Pančevac)