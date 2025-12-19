Vučić u crkvi sa sinom i bratom: Da nam veliki svetac i Gospod Bog čuvaju Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku svim građanima koji danas slave Svetog Nikolu.

Predsednik Vučić poželeo je zdravlje i radost svima koji slave, uz poruku da nas vera, zajedništvo i sloga uvek okupljaju u najvažnijim trenucima.

Vučić ugostio gruzijskog predsednika na svečanoj večeri: Naše države se razumeju jer nas povezuju slični izazovi

– Srećna slava svima koji slave Svetog Nikolu, na zdravlje i radost, i da nam veliki svetac i Gospod Bog čuvaju Srbiju! – poručio je Vučić.

On je objavio i fotografije na kojima se vidi sa sinom Danilom i bratom Andrejom u crkvi na osvećenju i rezanju slavskog kolača.