IZAŠAO „PANČEVAC”: Važno, važnije, najvažnije!

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 19. decembra je na trafikama. U „Pančevcu” možete pročitati: posle prijava građana da voda ima neprijatan miris urađene su laboratorijske analize, a rezultati su u skladu s Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće; kurs evra skače zbog panike; novi nastavak feljtona „O, Opovo”…

„Pančevac” donosi i kompletan novi red vožnje vozova do Zemuna, piše o posetama Deda Mraza pančevačkim selima, muzeju starih automobila i motocikala, o tome šta eksperti misle o prodaji NIS-a, a obaveštava javnost da u Zavodu „Pančevac” rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, kao i ko su lekari specijalisti u toj zdravstvenoj ustanovi. Saznajte i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Gradska menadžerka Maja Vitman je prilikom posete Glogonju iznela važne činjenice.

Rekla je:

– Samo tokom 2025. godine uradili smo 21 ulicu u naseljenim mestima, tri dela ulica u gradu i kompletno smo uredili Zelengoru. Zahvaljujući projektu Javno-privatnog partnerstva, naseljena mesta su u periodu od pet godina dobila 140 ulica – odnosno 77 kilometara asfalta. Na nivou celog grada, zajedno sa naseljenim mestima, urađene su 222 ulice, ukupne dužine 111.174 metra, i to direktnim ulaganjima iz gradskog budžeta.

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca”)

(„Pančevac” / S. T.)

Na Skupštini: O kvalitetu vode i budžetu Grada