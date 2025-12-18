Na Skupštini: O kvalitetu vode i budžetu Grada

Pre razmatranja utvrđenog dnevnog reda, na kome je bilo 87 tačaka, gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović zatražio je dopunu tačkom o stanju kvaliteta vode u Pančevu, imajući u vidu interesovanje javnosti i potrebu da se o ovoj temi govori na osnovu činjenica i stručnih analiza. Kako su isto to tražili i predstavnici opozicije, ovaj predlog je, kao retko kad, usvojen jednoglasno i to kao prva tačka dnevnog reda pod nazivom „Izveštaj o stanju kvaliteta vode”.

Odbornici su izglasali da kao stručnjaci za ovu oblast za govornicu izađu direktor JKP-a „Vodovod i kanalizacija” Pančevo Nenad Rakić i direktorka Zavoda za javno zdravlje Pančevo dr Ljiljana Lazić. Rakić je podvukao da proces prerade sirove vode nije menjan, da se sprovodi na isti način godinama unazad, uz poštovanje svih propisanih standarda i procedura. On je naglasio da je voda u Pančevu jedna od najkvalitetnijih u Srbiji, ne samo danas, nego i u prethodnim decenijama, a da će takav kvalitet biti i u budućnosti. U prilog svojim tvrdnjama, direktor Rakić je za govornicom popio čašu vode, koju su doneli građani ispred zgrade Gradske uprave, ukazujući da su navodi o njenoj neispravnosti neosnovani i politizovani.

Dr Ljiljana Lazić je potvrdila da su nakon više puta ponovljenih i opsežnih analiza, utvrđeni hemijska i bakteriološka ispravnost vode, kao i da ne postoji nikakav rizik po zdravlje građana. Na pitanja odbornika iz redova opozicije, koja su se uglavnom ticala tehnologije uzorkovanja i provere kvaliteta vode, odgovarali su Rakić, dr Lazić i Stevanović.

U Predlogu odluke o budžetu za 2026. godinu, za koji je gradonačelnik Stevanović rekao da je odgovoran i razvojni, stoji da iznosi 10,2 milijarde dinara. Prema njegovim rečima, radi se o o odluci od vitalnog značaja za funkcionisanje grada, posebno u uslovima složenih ekonomskih i društvenih okolnosti.

– Odgovorno tvrdim da je prethodna godina bila jedna od najtežih, kako u pogledu realizacije budžeta, tako i u pogledu njegovog planiranja za naredni period. Već više od godinu dana suočavamo se sa ozbiljnim izazovima na nivou države, izazvanim kako spoljnim geopolitičkim okolnostima, tako i pokušajima destabilizacije institucija, što se neminovno odražava i na lokalne samouprave. Posebno zabrinjava činjenica da deo teške industrije u južnoj industrijskoj zoni trenutno ne radi punim kapacitetom, što direktno utiče na zaposlene, njihove porodice, ali i na budžet Grada Pančeva. Ipak, na osnovu komunikacije sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i Vladom Republike Srbije, uvereni smo da će se ovaj problem u kratkom roku prevazići i da će se poslovanje fabrika stabilizovati, pa čak i unaprediti. Uprkos svim izazovima, zahvaljujući dugoročnoj politici otvaranja novih radnih mesta, razvoja industrijskih zona i dolaska investitora, Grad Pančevo ima osnov za stabilno planiranje prihoda i rashoda. Budžet je planiran odgovorno, sa posebnim naglaskom na kontrolu rashoda i očuvanje finansijske stabilnosti – podvukao je gradonačelnik Stevanović.

Prema usvojenoj odluci, planirani budžet Grada Pančeva za 2026. godinu iznosi 10,2 milijarde dinara, uz preneta sredstva iz 2025. godine od približno 1,3 milijarde dinara. Predviđen je budžetski deficit od oko 12,9 odsto, što je u skladu sa zakonskim okvirom i dozvoljenim limitima Ministarstva finansija. U budžetu su obezbeđena sredstva za nesmetano funkcionisanje sistema lokalne samouprave, javnih i komunalnih preduzeća, predškolskih, obrazovnih i drugih ustanova. Takođe, posebna pažnja je posvećena povećanju zarada i poboljšanju uslova rada zaposlenih, kao i nabavci opreme neophodne za obavljanje osnovnih delatnosti.

Gradonačelnik je potcrtao da je za kapitalne investicije u 2026. godini planirano oko 2,4 milijarde dinara. Dodao je:

– Najznačajniji projekti se odnose na izgradnju magistralnog vodovoda za Banatsko Novo Selo, čime će ovo naselje dobiti hemijski i bakteriološki ispravnu pijaću vodu. Ukupna vrednost projekta iznosi oko 550 miliona dinara. Planirani su izgradnja fekalne kanalizacije u više ulica na Staroj Misi uz ulaganje od oko 300 miliona dinara, kao i rekonstrukcija Ulice Branka Radičevića, što će u prvoj fazi radova koštati 167 miliona dinara i Sterijine ulice, ukupne vrednosti 74 miliona dinara. Završićemo i radove u Takovskoj, poslednjoj neasfaltiranoj ulici u centru grada. Nastavićemo sa projektom javno-privatnog partnerstva za putnu infrastrukturu u svim naseljenim mestima. Kao najveći kapitalni projekat, planirana je rekonstrukcija Zelene pijace, sa ukupnim ulaganjem od oko 540 miliona dinara u 2026. i 2027. Planiran je i nastavak uređenja priobalja reke Tamiš i stvaranje modernog prostora za rekreaciju, kao i dalje ulaganje u SRC „Mladost”, uključujući izgradnju nove tribine stadiona, u potpunosti finansirane sredstvima Pokrajine – kazao je gradonačelnik.

Kako je rekao, posebna pažnja posvećena je predškolskom i školskom obrazovanju, ulaganjima u školske objekte i završetku dva nova vrtića, čime će se obezbediti oko 400 novih mesta za decu. Ulaganje u škole podrazumeva sanaciju grejanja u OŠ „Vasa Živković”, krova Gimnazije i unapređenje hidrantskih mreža u školskim objektima.

U oblasti kulture, ekologije i poljoprivrede nastaviće se sa projektima od značaja za ravnomeran razvoj grada i poboljšanje životne sredine. Planirana je rekonstrukcija krova Doma kulture u Starčevu, što će iznositi oko 25 miliona dinara. Nastavlja se ulaganje u energetsku efikasnost, gasifikaciju i obnovljive izvore energije, uz subvencije građanima, a za poljoprivredu su predviđena sredstva za zaštitu atarskih puteva i podršku poljoprivrednicima.

Odbornici su, potom, usvojili i odluke o povećanju kapitala javnih preduzeća, izmene programa poslovanja i finansijskih planova javnih komunalnih preduzeća i ustanova kulture i programe poslovanja za 2026, kao i brojna kadrovska rešenja u nadzornim i upravnim odborima javnih preduzeća, ustanova i škola. Stevanović je zaključio da su usvajanjem ovih odluka stvoreni uslovi za stabilno funkcionisanje sistema, nastavak investicija i unapređenje kvaliteta života svih građana Pančeva u 2026.

(Pančevac / S. T.)

