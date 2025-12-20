Sport

Koković jasan pred gostovanje u Nišu: Spremni smo za „rat“

10:12

20.12.2025

Foto: FK Železničar Pančevo

Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja pred dostovanje Radničkom u Nišu u 20. kolu Super lige Srbije, koje je na programu danas u  13 sati.

– Poslednja utakmica u ovom delu polusezone, shvatamo je maksimalno ozbiljno i spremni smo za rat. Zvuči malo grubo, ali stvarno je tako. 

(Pančevac)

