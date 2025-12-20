Koković jasan pred gostovanje u Nišu: Spremni smo za „rat“

Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja pred dostovanje Radničkom u Nišu u 20. kolu Super lige Srbije, koje je na programu danas u 13 sati.

– Poslednja utakmica u ovom delu polusezone, shvatamo je maksimalno ozbiljno i spremni smo za rat. Zvuči malo grubo, ali stvarno je tako. Mi se spremamo u tom duhu i mi prosto moramo sutra da budemo u stanju da apsorbujemo sve što protivnik nam da, mislim na agresivnost, želju za pobedom, energiju, sve ono što oni kao domaćini će pokušati da rade, mi moramo da budemo u stanju da izjednačimo i da budemo na višem nivou od toga. Niš je u jednoj specifičnoj situaciji, promenili su trenera relativno skoro, nisu uzeli puno bodova u poslednjih nekoliko kola, tako da ja očekujem da će oni biti maksimalno motivisani i spremni da urade sve da osvoje bodove. Mi moramo, še jednom ponavljam, da pre svega izjednačimo njihovu energiju i agresivnost, moramo da uradimo takođe sve da osvojimo bodove i mislim da smo spremni za to – istakao je Koković.

– Mi moramo, još jednom ponavljam, da pre svega izjednačimo njihovu energiju i agresivnost, moramo da uradimo takođe sve da osvojimo bodove i mislim da smo spremni za to. Verovatno ćemo poslednji put u ovom sastavu, mislim na ovih 20 igrača, biti u ovom prvenstvu i želimo da sutra u Nišu odigramo najbolju utakmicu u ovoj polusezoni. Kad kažem najbolju mislim na apsolutno sve faze igre, mislim na pristup i energiju koja će presuditi ko će uzeti bodove sutra. Tako da, očekujem borbenu neizvesnu utakmicu i očekujem da moji momci budu pravi, budu dosledni onome što mi radimo i da se na najbolji mogući način oprostimo od ove polusezone.

(Pančevac)