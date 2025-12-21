Pančevo u slikama

Pančevo: Dva sjajna događaja 27. decembra

11:00

21.12.2025

Podeli vest:

Pančevac
U subotu, 27. decembra 2025. godine, Pančevo vas poziva na dva sjajna događaja koja će obeležiti praznični vikend i obradovati i najmlađe i odrasle.

Tokom dana, u periodu od 11 do 20 časova, kod Ljubičeva na Tesli održaće se manifestacija „Pančevački dani pčelarstva“.

Posetioci će imati priliku da prisustvuju otvaranju manifestacije i stručnim predavanjima o pčelarstvu, kao i da obiđu sajam lokalnih pčelara gde će biti izloženi i prodavani med, vosak, propolis i drugi pčelinji proizvodi. Najmlađe očekuje podela domaćih medenjaka, kao i izložba dečjih crteža uz kreativne radionice.

U popodnevnim satima, od 17 časova, praznična atmosfera se seli na kružni tok na Tesli, gde će biti organizovan Doček Deda Mraza uz predstavu „Čarolija novogodišnje bajke“, kao i bogat prateći program namenjen deci i porodicama.

Tom prilikom biće organizovana sportska animacija za decu, uz poklone za najbrže i najspretnije učesnike, nastup hora „Vokal Kids“, face painting, slikanje sa maskotama, kao i brojne druge zabavne aktivnosti koje će dodatno upotpuniti prazničnu atmosferu.
Ovim događajima Pančevo na najlepši način ispraća godinu na izmaku, uz dečju pesmu, igru, osmehe i bogat praznični program.

(Pančevac)

Tagovi

manifestacije Pančevo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.