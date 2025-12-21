Pančevo: Dva sjajna događaja 27. decembra

Tokom dana, u periodu od 11 do 20 časova, kod Ljubičeva na Tesli održaće se manifestacija „Pančevački dani pčelarstva“.

Posetioci će imati priliku da prisustvuju otvaranju manifestacije i stručnim predavanjima o pčelarstvu, kao i da obiđu sajam lokalnih pčelara gde će biti izloženi i prodavani med, vosak, propolis i drugi pčelinji proizvodi. Najmlađe očekuje podela domaćih medenjaka, kao i izložba dečjih crteža uz kreativne radionice.

U popodnevnim satima, od 17 časova, praznična atmosfera se seli na kružni tok na Tesli, gde će biti organizovan Doček Deda Mraza uz predstavu „Čarolija novogodišnje bajke“, kao i bogat prateći program namenjen deci i porodicama.

Tom prilikom biće organizovana sportska animacija za decu, uz poklone za najbrže i najspretnije učesnike, nastup hora „Vokal Kids“, face painting, slikanje sa maskotama, kao i brojne druge zabavne aktivnosti koje će dodatno upotpuniti prazničnu atmosferu.

Ovim događajima Pančevo na najlepši način ispraća godinu na izmaku, uz dečju pesmu, igru, osmehe i bogat praznični program.