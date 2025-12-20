Fudbaleri Radničkog iz Niša pobedili Železničar 1:0

Četiri medalje za džudiste Dinama
20:39
20.12.2025
Fudbaleri Radničkog pobedili su danas na svom terenu u Nišu Železničar 1:0, u 20. kolu Super lige Srbije.Strelac pobedonosnog gola bio je Nikola Srećković u 63. minutu.
Obe ekipe su meč završile sa igračem manje. Prvo je fudbaler Železničara Nikola Zečević u 58. minutu dobio drugi žuti karton, a u završnici meča (84. minutu) drugi žuti karton je dobio i igrač Radničkog Baabakar Mbup.
Radnički je na 13. mestu sa 19 bodova, a Železničar je peti sa 21 poenom.
U narednom kolu, prvom prolećnog dela sezone, Radnički će 31. januara gostovati Partizanu, dok će Železničar istog dana dočekati u Pančevu Radnik.
Đorđe Čotra, pomoćni trener Železničara, sumirao je utiske posle poraza od Radničkog u Nišu u 20. kolu Super lige Srbije – 0:1.
Tokom drugog poluvremena Železničar je dobio dva crvena kartona – štoper Nikola Zečević i trener Radomir Koković.
– Drugo poluvreme bilo još haotičnije i crveni karton i posle iznuđene izmene, mislim da mi danas jednostavno nismo zaslužili da izađemo odavde sa bodovima mislim da je Radnički zasluženo pobedio.
Ima dosta stvari za analizu.
– Na nama je negde da napravimo dijagnozu zašto je to danas izgledalo tako kao što je izgledalo. Jer su naša očekivanja od nas samih prevashodno mnogo veća u odnosu na ono što smo pokazali danas na utakmici. Još jednom ja čestitam mom kolegi i Radničkom iz Niša na pobedi – zaključio je Čotra.
Železničar prvi deo sezone završava na petoj poziciji Super lige.
(Pančevac/S.L)