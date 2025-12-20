Fudbaleri Radničkog iz Niša pobedili Železničar 1:0

Fudbaleri Radničkog pobedili su danas na svom terenu u Nišu Železničar 1:0, u 20. kolu Super lige Srbije.Strelac pobedonosnog gola bio je Nikola Srećković u 63. minutu.

Obe ekipe su meč završile sa igračem manje. Prvo je fudbaler Železničara Nikola Zečević u 58. minutu dobio drugi žuti karton, a u završnici meča (84. minutu) drugi žuti karton je dobio i igrač Radničkog Baabakar Mbup.

Meč je obeležila i teška povreda igrača Železničara Branislava Kneževića, koji je nakon vazdušnog duela sa Kanuteom ostao bez svesti i prebačen je kolima hitne pomoći u niški zdravstveni centar.

Radnički je na 13. mestu sa 19 bodova, a Železničar je peti sa 21 poenom.

U narednom kolu, prvom prolećnog dela sezone, Radnički će 31. januara gostovati Partizanu, dok će Železničar istog dana dočekati u Pančevu Radnik.

Đorđe Čotra, pomoćni trener Železničara, sumirao je utiske posle poraza od Radničkog u Nišu u 20. kolu Super lige Srbije – 0:1.

– Bili smo negde svesni težine zadatka koje nas očekuje danas na utakmici. Nažalost, mislim da se nismo najbolje adaptirali na same uslove utakmice. Generalno, prvo poluvreme dosta jedna borbena, haotična utakmica, ali jednostavno mislim da se nismo dovoljno adaptirali – istakao je Čotra.

Tokom drugog poluvremena Železničar je dobio dva crvena kartona – štoper Nikola Zečević i trener Radomir Koković.

– Drugo poluvreme bilo još haotičnije i crveni karton i posle iznuđene izmene, mislim da mi danas jednostavno nismo zaslužili da izađemo odavde sa bodovima mislim da je Radnički zasluženo pobedio.

Ima dosta stvari za analizu.

– Na nama je negde da napravimo dijagnozu zašto je to danas izgledalo tako kao što je izgledalo. Jer su naša očekivanja od nas samih prevashodno mnogo veća u odnosu na ono što smo pokazali danas na utakmici. Još jednom ja čestitam mom kolegi i Radničkom iz Niša na pobedi – zaključio je Čotra.

Železničar prvi deo sezone završava na petoj poziciji Super lige.

(Pančevac/S.L)