Četiri medalje za džudiste Dinama
Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.
20:39
20.12.2025
Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.
Na međunarodnom džudo turniru „14. oktobar 2025“, koji je održan u Kraljevo, učestvovalo je 187 takmičara iz 28 klubova. Džudo klub Dinamo nastupio je sa pet takmičara i ostvario odličan rezultat, osvojivši ukupno četiri medalje — dve zlatne i dve srebrne.
Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.
Srebrnim medaljama okitili su se Uroš Bačević, stariji poletarac do 28 kilograma, i Aleksandar Popović, u kategoriji starijih dečaka do 73 kilograma.
(Pančevac)
Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.
20:39
20.12.2025
Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.
20:00
20.12.2025
Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.
18:01
20.12.2025
Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.
17:30
20.12.2025
Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.
17:06
20.12.2025
Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.
15:30
20.12.2025
Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.
13:00
20.12.2025
Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.
12:30
20.12.2025
Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.
11:00
19.12.2025
Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.
12:00
17.12.2025
AUD
66.14 RSD
BAM
60.01 RSD
CAD
72.62 RSD
CHF
125.93 RSD
EUR
117.38 RSD
GBP
133.91 RSD
SEK
10.78 RSD
USD
100.12 RSD
14:30
20.12.2025
U prostorijama FSO Kovačica-Opovo održan je Izvršni odbor na kome su bili prisutni predstavnici 10 klubova koji se takmiče u Vojvođanskoj ligi Istok i Područnoj ligi Pančevo.
14:00
20.12.2025
Na sednici Skupštine grada Pančeva usvojena je Odluka o budžetu Grada Pančeva za 2026, kao najznačajnija odluka za funkcionisanje grada u narednoj godini
13:00
20.12.2025