Četiri medalje za džudiste Dinama

Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.

Na međunarodnom džudo turniru „14. oktobar 2025“, koji je održan u Kraljevo, učestvovalo je 187 takmičara iz 28 klubova. Džudo klub Dinamo nastupio je sa pet takmičara i ostvario odličan rezultat, osvojivši ukupno četiri medalje — dve zlatne i dve srebrne.

Zlatne medalje osvojili su Lena Ivanović, u konkurenciji starijih poletarki do 34 kilograma, i Marko Slavković, stariji poletarac do 46 kilograma.

Srebrnim medaljama okitili su se Uroš Bačević, stariji poletarac do 28 kilograma, i Aleksandar Popović, u kategoriji starijih dečaka do 73 kilograma.

(Pančevac)