Vojlovica bogatija za još 100 stabala drveća

U Vojlovici, u Grobljanskoj ulici, posađeno je 100 stabala, čime se ponovo krenulo sa akcijama pošumljavanja kako bi naš grad učinili još lepšim, zelenijim i prijatnijim mestom za življenje.

Stabla je dalo JP “Vojvodina šume” Šumsko gazdinstvo “Banat” Pančevo, a u akciji su učestovali Ivan Tešić, direktor JP “Vojvodina šume”, Šumsko gazdinstvo “Banat” Pančevo, kao i gradski većnici, direktori javno komunalnih preduzeća i mnogi gradski funkcioneri, prenosi RTV Pančevo.

Vojlovica je još jedna od mesnih zajednica na teritoriji grada Pančeva gde se krenulo sa pošumljavanjem. U cilju očuvanja životne sredine i kako se ne bi stvarale divlje deponije iz grada Pančeva odlučili su da se sadnice zasade na kraju Grobljanske ulice. Sadnice je dalo Javno preduzeće “Vojvodina šume” , Šumsko gazdinstvo”Banat” Pančevo.

Lale Mladenović, predsednik Saveta MZ Vojlovica ukazuje na važnost da se probudi svest kod građana kako se ne i pravile veštačke deponije i kako bi svaki deo grada bio podjednako uređen.

Prilikom sadnje drveća prisutan je bio i učestvovao u akciji direktor “Vojvodina šume” Šumsko gazdinstvo “Banat” Pančevo Ivan Tešić. Osim njega u drveće su sadili i gradski većnici, direktori javno komunalnih preduzeća, kao i mnogi gradski funkcioneri. Koliko ozbiljno se shvata očuvanje životne sredine, sadnja drveća i potvrđuje i podatak da je u Vojlovic već posađeno više od 1200 stabala, te da ovo nije prva akcija koja se sprovodi u ovoj mesnoj zajednici.

