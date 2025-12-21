Pančevo Servisne informacije

Novogodišnje druženje na Kotežu 23. decembra

12:30

21.12.2025

TOPančevo

Turistička organizacija Pančevo i Mesna zajednica Kotež, 23. decembra, od 17 časova, u Bioskopskoj sali, organizuju veselo novogodišnje druženje u zatvorenom prostoru.
Očekuje vas razigrana predstava „Doček Deda Mraza“ u izvođenju putujućeg pozorišta „Meri Popins“, uz mnoštvo zabave i iznenađenja, face painting, balonijada, maskote, radionica za decu i još mnogo praznične čarolije! Godinu na izmaku ispraćamo na najlepši i najrazigraniji način – uz dečju pesmu, igru i osmehe“, saopštila je TOP.

