Novogodišnje druženje na Kotežu 23. decembra

Turistička organizacija Pančevo i Mesna zajednica Kotež, 23. decembra, od 17 časova, u Bioskopskoj sali, organizuju veselo novogodišnje druženje u zatvorenom prostoru.

Očekuje vas razigrana predstava „Doček Deda Mraza“ u izvođenju putujućeg pozorišta „Meri Popins“, uz mnoštvo zabave i iznenađenja, face painting, balonijada, maskote, radionica za decu i još mnogo praznične čarolije! Godinu na izmaku ispraćamo na najlepši i najrazigraniji način – uz dečju pesmu, igru i osmehe“, saopštila je TOP.

