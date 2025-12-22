Vesti Društvo

Đaci u Vojvodini od sutra na zimskom raspustu: Ostatak đaka iz Srbije na odmoru od OVOG datuma

15:00

22.12.2025

Pixabay/ilustracija

Učenici osnovnih i srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine uskoro odlaze na zimski raspust, koji će ove školske godine biti duži u odnosu na raspust njihovih vršnjaka u centralnoj Srbiji.

Prema Pravilniku o školskom kalendaru za školsku 2025/2026. godinu, koji je doneo pokrajinski sekretar za obrazovanje Robert Otott, prvo polugodište u školama u Vojvodini završava se 23. decembra 2025. godine.

Nastava u drugom polugodištu počeće 12. januara 2026. godine.

To znači da će đaci u Vojvodini imati produženi zimski raspust u poređenju sa učenicima u centralnoj Srbiji. Naime, u školama u centralnoj Srbiji prvo polugodište traje do 30. decembra 2025. godine, dok drugo polugodište počinje tek 19. januara 2026. godine.

Razlike u školskom kalendaru između Vojvodine i centralne Srbije i ove godine izazivaju pažnju roditelja i učenika, naročito zbog planiranja zimskih odmora i porodičnih putovanja.

Ipak, nadležni ističu da se kalendari donose u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i potrebama obrazovnog sistema na teritoriji pokrajine.

(nsuzivo.rs)

