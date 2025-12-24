Ustanova „Lasta“ zvanično licencirana za rad u oblasti socijalne zaštite

Ustanovi za pružanje dnevnih usluga socijalne zaštite ,,Lasta“ izdato Rešenje o ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti u oblasti socijalne zaštite od strane nadležnog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, čime Ustanova dobija licencu za rad, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srbije.

U cilju unapređenja uslga socijalne zaštite na teriotrije opštine Kovin propisani su standardi za njihovo pružanje. Licenciranje je složen proces koji zahteva ispunjavanje različitih standarda, pribavljanje dokaza, od kojih se pojedini ne obezbeđuju u sistemu socijalne zaštite. Licenca za rad predstavlja preduslov za obavljanje delatnosti i zvaničnu potvrdu spremnosti Ustanove da delatnost socijalne zaštite obavlja odgovorno, stručno i u najboljem interesu korisnika, uz puno pošovanje njihovih prava.

Donetim Rešenjem potvrđeno je da Ustanova „Lasta“ u potpunosti ispunjava propisane standarde za pružanje usluga Dnevnog boravka za decu i mlade, u skladu sa važećim propisima.

Pozivamo sve zainteresovane korisnike i njihove porodice da se obrate Ustanovi „Lasta“, radi informisanja o podnešenju zahteva za korišćenje usluga.

(Pančevac)