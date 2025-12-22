Supergrip hara Srbijom, virus mutirao 7 puta, najkritičnije u Vršcu

Novi soj gripa A (H3N2), poznat kao supergrip, koji je tokom leta mutirao čak sedam puta, izazvao je ozbiljno pogoršanje epidemiološke situacije u Srbiji. Bolnice širom zemlje uvode zabrane poseta, ambulante su prepune, a lekari upozoravaju na zabrinjavajuće slučajeve onesvešćivanja dece i mladih, dok se kao jedno od najvećih žarišta izdvaja Vršac.

Novi soj gripa, tipa A (H3N2), nazvan i supergrip zbog težine simptoma, razlog je da su mnoge bolnice u Srbiji delimično ili u potpunosti zabranile posete pacijentima.

U Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, Komisija za zaštitu od bolničkih infekcija dala je u petak preporuku da se, pored ostalih obaveznih preventivnih mera, u klinički protokol uvede i privremena zabrana poseta hospitalizovanim pacijentima na Klinici za pedijatriju i Klinici za psihijatriju.

U Opštoj bolnici “Studenica” u Kraljevu, posete pacijentima su zabaranjene od subote, 20. decembra, a u obaveštenju se navodi da je ta odluka doneta u cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija i zaštite zdravlja pacijenta i zaposlenih u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Najozbiljnije u Vršcu Epidemiološka situacija u južnom Banatu najkritičnija je u Vršcu, gde je registrovan najveći broj pacijenata zaraženih novim sojem virusa gripa. Na dečjem odeljenju Doma zdravlja jedan lekar u smeni pregleda i po 70 pacijenata, kod kojih je prisutna visoka temperatura, praćena jakim kašljem. Bilo je i slučajeva onesvešćivanja mlađih maloletnika, kao posledica influence. Zbog takvog razvoja situacije, u Opštoj bolnici i Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti “Dr Slavoljub Bakalović” zabranjena je poseta pacijenata.

Apel pacijentima da koriste zaštitne maske

Profesor dr Zoran Perišić, direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, rekao je za “Novosti” da će ta ustanova odluku o zabrani poseta doneti danas, shodno izveštaju epidemiologa, dok je upravnik bolnice u Vranju dr Ivan Miladinović potvrdio za naš list da su posete na svim odeljenjima ove ustanove zabranjene zbog povećanog broja slučajeva respiratornih infekcija.

– Apelujem na pacijente da koriste zaštitne maske, a s druge strane molim rodbinu hospitalizovanih da razumeju ovu odluku jer je ona prvenstveno u interesu hospitalizovanih pacijenata – rekao je dr Miladinović.

Iako za sada u Pčinjskom okrugu nema registrovanih slučajeva gripa, broj pacijenata koji se javljaju lekarima zbog virusnih infekcija je u porastu.

U Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine (UKCV) privremena zabrana posete pacijentima stupila je na snagu još početkom oktobra, a informacije o stanju bolesnika mogu da se dobiju svakog dana od 13 do 14 časova putem telefona, čiji su brojevi navedeni na internet stranici UKCV.

Kao i u Novom Sadu, slična situacija je i u Opštoj bolnici u Čačku, gde su posete zabranjene već gotovo tridesetak dana.

(Pančevac)