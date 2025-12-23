150 sadnica sibirskog bresta za Dolovo

Zahvaljujući JP “Vojovdinašume”, Šumskom gazdinstuvu “Banat” u Pančevu u Dolovu kod škole i groblja biće zasađenjo 150 sadnica sibirskog bresta. Radnici JKP “Dolovi” su posadili 125 sadnice kod škole “Aksentije Maksimović” u Dolovu, prenosi RTV Pančevo.

Javno preduzeće “Vojvodinašume”, Šumsko gazdinstovo”Banat” Pančevo obezbedilo je 150 sadnica sibirskog bresta za pošumljvanje Dolova, kaže Dragana Stojkov, direktorka Javno komunalnog preduzeže “Dolovi”.

Sibirski brest je dobra izbor za sadnju jer brzo raste i u kratkom roku daje grustu krošnju i prijatan hlad. Otporan je i na različite klimatske uslove i poboljšava kvalitet vazduha, rekla je Stojkov.

U planu je da se u blizini škole posadi 125 sadnica sibirskog bresta, a kod groblja u Dolovu preostalih 25, ističe Dragana Stojkov. Takođe je u planu da se u odražavanje sadnica uključe i deca koja idu u školu, kako bi naučila koliki je značaj pošumljavanje i sadnje drveća.

(Pančevac/RTV Pančevo)