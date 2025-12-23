Južni Banat

150 sadnica sibirskog bresta za Dolovo

Zahvaljujući JP “Vojovdinašume”, Šumskom gazdinstuvu “Banat” u Pančevu u Dolovu kod škole i groblja biće zasađenjo 150 sadnica sibirskog bresta.

14:00

23.12.2025

Podeli vest:

Printscreen/TV Pančevo

Zahvaljujući JP “Vojovdinašume”, Šumskom gazdinstuvu “Banat” u Pančevu u Dolovu kod škole i groblja biće zasađenjo 150 sadnica sibirskog bresta. Radnici JKP “Dolovi”  su posadili 125 sadnice kod škole “Aksentije Maksimović” u Dolovu, prenosi RTV Pančevo.

Javno preduzeće “Vojvodinašume”, Šumsko gazdinstovo”Banat” Pančevo obezbedilo je 150 sadnica sibirskog bresta za pošumljvanje  Dolova, kaže Dragana Stojkov, direktorka Javno komunalnog preduzeže “Dolovi”.

Sibirski brest je  dobra izbor za sadnju  jer  brzo raste i u kratkom roku daje  grustu krošnju i prijatan hlad. Otporan je i na različite klimatske  uslove i poboljšava  kvalitet vazduha, rekla je Stojkov.

U planu je da se u blizini škole  posadi 125 sadnica  sibirskog bresta, a  kod  groblja u Dolovu  preostalih 25, ističe Dragana Stojkov.  Takođe je u planu da se u  odražavanje sadnica uključe i deca koja idu u školu, kako bi naučila koliki je značaj pošumljavanje i sadnje drveća.

(Pančevac/RTV Pančevo)

Tagovi

Dolovo sadnice

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.