Trihineloza potvrđena kod svinja, obolelih osoba za sada nema

Trihineloza potvrđena kod svinja u Pančevu, obolelih osoba za sada nema

Poslednje dve godine nije bilo trihineloze u Južnobanatskom okrugu, sada se pojavila u Pančevu.

Trihinela je potvrđena kod svinja, dok kod 18 osoba koje su jele zaraženo meso za sada nije potvrđena zaraza. Tako da zaraženih osoba trihinelozom u Pančevu za sada nema. Podaci su Zavoda za javno zdravlje Pančevo, prenosi RTV Pančevo.

U Pančevu se pojavila trihinela koja je potvrđena u svinjskom mesu. To je bio razlog što se osamnaest sugrađana javilo lekaru na Infektivno odeljenje Opšte bolnice i dobilo terapiju. Za sada, kod nijedne osobe nije potvrđeno da je zaražena trihinelom, rekla je dr Olivera Stanišić, epidemiolog.

-Trihinela je detektovana kod svinja, ali za sada nemamo obolelih od trihineloze među ljudima u Južnobanatskom okrugu i Pančevu. Imamo epidemiološki podatak da je 18 osoba konzumiralo meso kod koga je potvrđena trihinela. Oni su se na vreme javili lekaru na Infektivno odeljenje Opšte bolnice Pančevo. Pregledani su i nalaze se pod zdravstvenim nadzorom. Za sada nemamo nijednog prijavljenog obolelog, ali pratimo epidemiološku situaciju i njihovo zdravstveno stanje do isteka maksimalne inkubacije, koja je 45 dana, navela je dr Stanišić.

Trećeg decembra veterinarski inspektori naložili su uništenje zaraženog mesa i proizvoda od mesa. Uhapšeni su M. S., veterinar i vlasnik veterinarske ambulante, i D. J., vlasnik poljoprivrednog gazdinstva, osumnjičeni za preprodaju zaraženog mesa.