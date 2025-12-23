Narodni muzej: Otvorena izloža Sofije Miščević

Stiže nam ledeni januar: Ristić otkriva sve o zimi pred nama
15:21
23.12.2025
13:10Potpisan Memorandum o saradnji između kompanije NIS i Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija
13:10Potpisan Memorandum o saradnji između kompanije NIS i Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija
Izložba fotografija „Odraz vladarki srednjeg veka kroz savremene žene“ autorke Sofije Miščević otvorena je u pančevačkom Narodnom muzeju.
Posetioci imaju priliku da vide 23 portreta savremenih žena u ulozi srednjovekovnih vladarki.
15:21
23.12.2025
14:00
23.12.2025
AUD
66.38 RSD
BAM
60.02 RSD
CAD
72.62 RSD
CHF
126.01 RSD
EUR
117.38 RSD
GBP
134.18 RSD
SEK
10.81 RSD
USD
100.17 RSD
Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković uručila je ugovore o dodeli sredstava za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije u 2025. godini u iznosu od 50 miliona dinara za devet zdravstvenih ustanova iz Vojvodine
10:27
23.12.2025