Narodni muzej: Otvorena izloža Sofije Miščević

10:33

23.12.2025

Foto: Radovan Đerić

Izložba fotografija „Odraz vladarki srednjeg veka kroz savremene žene“ autorke Sofije Miščević  otvorena je u pančevačkom Narodnom muzeju.

Posetioci imaju priliku da vide 23 portreta savremenih žena u ulozi srednjovekovnih vladarki.

