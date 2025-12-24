Plandište: Izabrani najbolji sportisti u 2025.

Za najboljeg trenera izabran je Zovarn Majkić, trener karate kluba Agrobanat, a za najbolju sportsku ekipu izabran je Karate klub Agrobanat Plandište.

PLANDIŠTE – U organizaciji Sportskog saveza opštine Plandište održana je još jedna tradicionalna manifestacija „Izbor sportiste godine 2025“. Svečanosti su uz predstavnike Sportskog saveza prisustvovali i Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište, Ljubomir Rakić, zamenik predsednik, Vladan Mladenović, zamenik predsednika SO Plandište, Bojana Stojanović, većnica za sport, kao i predstavnici sportskih klubova i sportski radnici.

Još jedna vrlo uspešna sportska godina je za nama, o čemu svedoči izuzetno jaka konkurencija u svim kategorijama. Komisija nije imala ni malo lak zadatak, obzirom na ostvarene rezultate i postignute uspehe tokom 2025. godine. Posebnu pažnju, svakako je privukao izbor sportiste godine u kategoriji seniora i seniorki, kao i izbor najuspešnijeg sportskog trenera i najuspešnije sportske ekipe.

Za najboljeg trenera izabran je Zovarn Majkić, trener karate kluba Agrobanat, a sve zahvaljujući odličnim rezultatima koje je klub ostvario tokom prethodne takmičarske godine. U kategoriji sportskih nada konkurencija je bila možda i najveća, pa su tako za sportske nade izabrani Dimitrije Marković, Branko Mladenovski i Mija Mitrovski.

Za najuspešnijeg sportskog radnika godine izabran je Branko Mandić, trener ŽKK Agrobanat.

U kategoriji kadeta najuspešniji su Pavle Sili, član FK Sloga Plandište i Nađa Babić, članica karate kluba Agrobanat. Za najboljeg juniora izabran je Aleksandar Stefanovski, dok je za najuspešniju juniorku proglašena Jovana Milićević, članica OK Plandište.

Za najbolju školsku ekipu izabrana je takmičarska ekipa OŠ Dositej Obradović iz Plandišta.

Za najbolju sportsku ekipu prema ostvarenim rezultatima u 2025. godini izabran je Karate klub Agrobanat Plandište.

Prestižna nagrada za najboljeg seniora pripala je Stevanović Goranu, članu FK Sloga Plandište, dok je u ženskoj konkurenciji laskavu titulu najbolje seniorke ponela Tamara Majkić, članica karate kluba Agrobanat.

„Izbor sportiste godine svake godine okuplja najbolje medju najboljima. Ova sportska i takmičarska godina je svakako jedna od uspešnijih ako posmatramo ukupne rezultate. Sportski duh, želja za borbom, napretkom i dokazivanjem na sportskim borilištima je nešto što krasi naše takmičare u svim kategorijama. Lokalna samouprava naročito je ponosna na najmladje učesnike ove manifestacije koji su se takmičili u kategoriji sportske nade, što samo pokazuje da je pred nama svetla budućnost, da deca imaju volje i želje da se takmiče u raznim sportovima i da postižu velike uspehe koje sve nas čine ponosnim. Posebno mi je drago što mogu da pohvalim velike uspehe školskog sporta i ekipe koje su na najbolji nači predstavljale svoju školu i Opštinu Plandište, a to su fudbalerke OŠ Dositej Obradović iz Plandišta i Tamaru Majkić, članicu karate kluba Agrobanat, koja je ove godine osvojila zlatnu medalju na prvenstvu Balkana sa kata timom, i ujedno ostvarila veliki uspeh plasmanom na Evropsko i Svetsko prvenstvo u karateu. Svim sportistima želim puno uspeha u daljem radu i takmičenjima, a mi kao lokakna samouprava ćemo se potruditi da im omogućimo sve preduslove za njihom nesmetan rad i napredak“, istakao je Jovan Repac, predsednik Opštine Plandište.

