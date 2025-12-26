Agencija za akreditaciju: Dom zdravlja Pančevo poštuje sve standarde

Pančevački Dom zdravlja zdravstvene usluge usaglašava sa aktuelnim standardima i svake godine ih unapređuje. To je potvrdila i Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije Ministarstva zdravlja Republike Srbije, koja redovno proverava da li se prihvaćeni standardi sprovode i poštuju.

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije Ministarstva zdravlja Republike Srbije svake godine proverava da li se prihvaćeni standardi sprovode i poštuju. I ove godine, nakon posete, Dom zdravlja je dobio ocenu da se propisani standardi primenjuju, rekla je dr Danijela Ristovski Kornić, načelnica Laboratorije Doma zdravlja.

„Što se tiče Doma zdravlja Pančevo, mi smo prošle godine dobili reakreditaciju na nivou celog Doma zdravlja. U tom procesu radilo je 12 timova, naravno sve službe, uključujući zdravstvenu zaštitu odraslih, dece i žena, stomatološku službu, koja je prošle godine prvi put akreditovana, kao i sve ostale službe – laboratorijsku, radiološku dijagnostičku i druge. Nama je veoma važno da budemo usaglašeni sa aktuelnim standardima kada je u pitanju dobra praksa i da se svake godine unapređujemo“, istakla je dr Ristovski.

U Laboratoriji Doma zdravlja odnedavno se rade i dodatne analize koje su veoma značajne, a zbog kojih su građani ranije morali da odlaze u privatne laboratorije.

„Gledamo da svake godine unapredimo sam rad u laboratoriji. Kada govorimo o analizama, moramo da pratimo pravilnik i da se držimo analiza koje mogu da se rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Za sada smo uveli analizu magnezijuma, a u planu je i uvođenje kisele fosfataze. Za to smo dobili saglasnost i nadamo se da će vrlo brzo početi da se radi“, dr Danijela Ristovski Kornić, načelnica Laboratorije Doma zdravlja.

U pančevačkoj laboratoriji rade se brojne analize, ali je priprema pacijenata veoma važna, posebno tokom praznika kada se hrana konzumira u većim količinama. Od pravilne pripreme zavisi i da li će trenutni rezultati oslikavati pravo stanje organizma.

