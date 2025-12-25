Pojačana kontrola saobraćaja u Pančevu

PANČEVO – Nakon međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je trajala od 15.-21 decembra u Pančevu su sredinom ove nedelje nastavljene pojačane kontrole koje se odnose na sve saobraćajne prekršaje. U pitanju je sedma, poslednja akcija u ovoj godini a trajaće do 8 januara.

Od početka godine na teritoriji koju pokriva Policijska uprava Pančevo zabeleženo je 669 saobraćajnih nezgoda od kojih se 23 završilo sa tragičnim ishodom. Pančevačka saobraćajna policija svakog meseca sprovodi akcije pojačane kontrole ovog decembra čak tri a poslednja je počela 24. decembra i trajaće do 8. januara.

„Najčešći prekršaji su blaži prekršaji kao što su nekorišćenje sigurnosnog pojasa I nepropisno korišćenje mobilnog telefona,zatim upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Od početka ove godine zadržano je 559 lica u službenim prostorijama,odnosno lica koja su upravljala vozilom sa više od 1,2 promila alkohola u krvi I njih 159 pod dejstvom psihoaktivnih supstanci“, rekao je Nikola Pruginić, poručnik policije.

U prvoj akciji ovog meseca registrovano je 1820 saobraćajnih prekršaja, a u drugoj međunarodnog karaktera sankcionisano je 85 vozača koji su upravljali pod dejstvom alkohola I 11 pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Pančevo ove godine drži I neslavan rekord po nasilničkoj vožnji I brzini od oko 250 kilometara na sat na delu puta gde je ograničenje 80.

„U takvim situacijama se oduzimaju vozila I imali smo nekoliko primera oduzimanja vozila gde su lica upravljala pod dejstvom alkohola I gde je prekoračenje brzine bilo preko 100 km/h u naseljenom mestu a može se oduzeti vozilo I ukoliko lice odbije alkotestiranje“, dodao je Pruginić.

Novi zakon o saobraćaju doneće još veće kazne nesavesnim vozačima. U Policijskoj upravi Pančevo apeluju na građane da u sezoni slava,božićnih ,novogodišnjih praznika I raznih korporativnih proslava budu odgovorni I ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola I psihoaktivnih supstanci.

(Pančevac/RTV)