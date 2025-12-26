JKP „Vodovod i kanalizacija“: Radno vreme tokom praznika
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo obaveštava korisnike svojih usluga o radnom vremeni za predstojeće praznike:
31.12.2025–blagajna će raditi do 13 časova.
01.01.2026-neradni dan– rade dežurne službe za hitne intervencije.
02.01.2026-neradni dan– rade dežurne službe za hitne intervencije.
05.01.2026- radni dan, rade sve službe
06.01.2026– blagajna će raditi do 13 časova.
07.01.2026-neradni dan– rade dežurne službe za hitne intervencije.
Istoremeno, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo čestita svi korisnicima novogodišnje i božićne praznike.