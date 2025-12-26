Servisne informacije

JKP „Vodovod i kanalizacija“: Radno vreme tokom praznika

10:26

26.12.2025

Printscreen/YT

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo obaveštava korisnike svojih usluga o radnom vremeni za predstojeće praznike:  

31.12.2025–blagajna će raditi do 13 časova.

01.01.2026-neradni dan– rade dežurne službe za hitne intervencije.

02.01.2026-neradni dan– rade dežurne službe za hitne intervencije.

05.01.2026- radni dan, rade sve službe

06.01.2026– blagajna će raditi do 13 časova.

07.01.2026-neradni dan– rade dežurne službe za hitne intervencije.

Istoremeno, JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo  čestita svi korisnicima novogodišnje i božićne praznike.

 

