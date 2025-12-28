Narodno pozorište „Sterija“ objavilo monografiju u čast 80 godina postojanja

Promocija Monografije „80 godina Narodnog pozorišta ‘Sterija’ u Vršcu“ upriličena je kao svečani i intimni događaj posvećen bogatoj istoriji vršačkog teatra i njegovom mestu u kulturnom identitetu grada.

Ovu kapitalnu publikaciju priredio je autorski tim koji čine Bojana Ivanov Đorđević, dramaturg Narodnog pozorišta „Sterija“, i Sofija Lučić, grafička dizajnerka, čijim je promišljenim vizuelnim rešenjima monografija dobila savremenu i reprezentativnu formu.

Objavljivanje monografije, koja na jednom mestu objedinjuje osam decenija rada Narodnog pozorišta „Sterija“, predstavlja krunu jubilarne sezone vršačkog teatra. Nastanak ove značajne knjige podržali su Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, kao i sponzori Žitobanat i Megapak.

Promocija je organizovana za najuži krug saradnika i prijatelja kuće, u ambijentu Kutka Vaska Pope, i bila je prilika da prisutni prvi put prelistaju ovo bogato i sadržajno izdanje. Na promociji su, pored autorki, govorili i saradnici čiji su tekstovi doprineli celovitosti i slojevitosti monografije, koja ne predstavlja samo hroniku rada jednog pozorišta, već na izuzetno autentičan način oslikava grad Vršac i njegovu bogatu kulturnu tradiciju.

O značaju knjige govorio je i član Gradskog veća za kulturu dr Trajan Kačina, koji je istakao važnost objavljivanja ove publikacije, naglasivši, iz ugla istoričara, složenost i zahtevnost procesa prikupljanja, sistematizacije i obrade obimne arhivske građe.

Program promocije dodatno su obogatili nastupi članova Dečje i omladinske scene Narodnog pozorišta „Sterija“ – Milice Dunjić, Vanje Đorđevića, Vojina Milanovića i Sare Feher, koji su svojim izvođenjima podsetili na živu, stvaralačku energiju pozorišta i njegovu okrenutost budućim generacijama.

Velika, svečana promocija monografije o Narodnom pozorištu „Sterija“ u Vršcu biće upriličena u okviru manifestacije Dana pozorišta, 10. februara 2026. godine, kada će ovo značajno izdanje biti predstavljeno široj javnosti kao trajno svedočanstvo o osam decenija umetnosti, posvećenosti i kulturnog kontinuiteta vršačkog teatra.

