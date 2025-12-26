IZAŠAO „PANČEVAC”: Važne teme na dobrom mestu

Novo izdanje vašeg i našeg lista donosi sve najvažnije vesti, informacije o događajima u gradu i okolini, kao i fotoreportaže i intervjue

Novi broj najstarijeg živog nedeljnika na Balkanu od 26. decembra je na trafikama; ovo je ujedno i poslednje izdanje za 2025, a sledeći put vaš i naš list pojaviće se 16. januara 2026. U „Pančevcu” možete pročitati: izveštaj sa sednice Skupštine grada Pančeva – voda za piće je u potpunosti ispravna; novogodišnji i Božićni dodatak; novi nastavak feljtona „O, Opovo”…

„Pančevac” piše i o folklorašima u Glogonju, o vremenu kada su dirigenti bili velike zvezde, o pirotehnici i praznicima, a obaveštava javnost da u Zavodu „Pančevac” rade magnetna rezonanca, skener, rendgen i mamograf, kao i ko su lekari specijalisti u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Saznajte i sve o sportu i još mnogo, mnogo toga…

Razgovarali smo sa zamenikom gradonačelnika Predragom Stojadinovim, koji je za čitaoce „Pančevca” rekao da je Pančevo u 2025. godini nastavilo sa snažnim investicionim ciklusom i ulaganjima u saobraćajnu infrastrukturu, komunalne sisteme, obrazovanje, kulturu i sport, i s podrškom naseljenim mestima, socijalnoj politici i privredi, što je dalo vidljive rezultate na terenu.

Dodao je:

– Najveći izazovi bili su da zadržimo finansijsku stabilnost i da nijedan započeti projekat ne bude doveden u pitanje. Uz dobro planiranje, poštovanje složenih procedura i rokova, odgovorno upravljanje budžetom i dobru saradnju s republičkim i pokrajinskim institucijama i, naravno, s mesnim zajednicama, uspešno smo prevazišli te izazove.

