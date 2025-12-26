Ovo je radno vreme „Parking-servisa“ i JKP „Higijene“ tokom praznika

Radna jedinica „Parking-servis“ i Uslužni centar JKP-a „Higijena“ Pančevo (Dimitrija

Tucovića 5): 31. decembra i 6. januara – od 7 do 14 sati; 1, 2, 3. i 7. januara neće raditi Uslužni centar i kontrolori na otvorenom parkiralištu – zoniranim parking-mestima.

Pauk će biti u pasivnom dežurstvu.

Direkcija JKP-a „Higijena“ Pančevo neće raditi 1, 2. i 7. januara.

Radna jedinica „Zoohigijena“: u sredu, 31. decembra – od 7 do 17 sati; 1, 2. i 7. januara – od 7 do 15 sati; vikendom – uobičajeno dežurstvo do podneva.

Radna jedinica „Iznošenje otpada“ radiće sve vreme – u I i II smeni. Rad Nove deponije biće usklađen sa RJ „Iznošenje otpada“.

Radna jedinica „Čistači“ radiće, takođe, tokom svih dana – u I i III smeni; 2. januara biće i II smene između.

Radna jedinica „Ekosirovina“: 1. i 7. januara – od 6 do 14 sati; 2. januara – neradni dan.

