Milanovo pernato carstvo u srcu Srbije: Ima na desetine ptica, čak i egzotične vrste
Čačak – Obični, niški i pećki golubovi, kineske prepelice, gvinejske, italijanske i porcelanske koke, platinasti fazani, mali aleksandri, zebe, tigrice i još mnoge vrsta ptica čine pernato carstvo Milana Salevića iz Trnave kraj Čačka.
Kada je imao svega sedam godina, Milanu je otac doneo dva goluba koje su smestili na tavan podorične kuće. Tako je počela priča o ljbavi čoveka prema pticama, duga pune 73 godine.
„Jedno vreme sam živeo u gradu i manje je bilo ptica ali sam se pre 40 godina doselio na očevinu, sagradio kuću i tada sam dobio i više prostora za ptice u dvorištu. Trenutno sam 20 godina u penziji pa su mi ptice sva preokupacija”, kaže Milan.
Ovaj zaljubljenik u pernate životnje govori da se mnogi, kada pogledaju njegov ptičiji grad, zapitaju koliko taj hobi košta i može li se isplatiti.
Milan ističe da ne zna koliko jedinki ptica iz svih krajeva sveta ima u svome dvorištu ali tvrdi da iako im ne zna brojno stanje, ukoliko jedna ptica nije na svom mestu on to vidi.
„U jednom trenutku je u jednom boksu bilo preko 50 zeba. Jedna ukoliko je uginula ili se sakrila negde, odmah mi je sumnjivo. Ja njih sve poznajem po boji”, kaže Salević.
Kako sam kaže, problem nije novac već to što u ovom hobiju nema podmlatka. Mlade jednostvano ne privlači lepota ptica.
Nekada je nove vrste, neretko egzotične iz najudaljenijih krajeva sveta nabvavljao na sajmovima i izložbama. Danas takve svetkovine polako nestaju, a umesto njih organizuju se berze i marketi na kojima su ptičice predmet puke trgovine.
Među pticama čiji broj ne zna ni sam Milan, postoje i egzotične vrste kojima priroda nalaže da žive u toplijim krajevima daleko od Srbije. Za njih Milan ima posebno mesto, dok ostale i zime provode u svojim kućicama.
„Ja ne praktikujem da stavljam najlon na volijere kao što mnogi rade. Šta prezimi to je zdravo i sposobno da se pili. One egzote koje su osetljive, njih prenosim u zimovnik. To se recimo kanarinci, guldovi, špicevi, dijamant zebe koje se zimi pile. Tu im naložim vatru te je njima konstantna temperatura 15 stepeni”, kaže Milan.
Ipak u velikom poslu koji svakodnevno ima oko svojih ptičica Milan ima i veliku pomoć svog novog šegrta, mačka.
(RINA)