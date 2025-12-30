STOJADINOV: Za zajedništvo i međusobno razumevanje

O važnim stvarima koje su obeležile godinu na izmaku, razgovarali smo sa Predragom Stojadinovim, zamenikom gradonačelnika Pančeva.

„Pančevac”: Kako ocenjujete 2025. godinu u smislu funkcionisanja Grada Pančeva?

Predrag Stojadinov: Godina za nama bila je veoma dinamična i zahtevna, ali i stabilna i uspešna. Pančevo je nastavilo sa snažnim investicionim ciklusom i ulaganjima u saobraćajnu infrastrukturu, komunalne sisteme, obrazovanje, kulturu i sport, i s podrškom naseljenim mestima, socijalnoj politici i privredi, što je dalo vidljive rezultate na terenu. Najveći izazovi bili su da zadržimo finansijsku stabilnost i da nijedan započeti projekat ne bude doveden u pitanje. Uz dobro planiranje, poštovanje složenih procedura i rokova, odgovorno upravljanje budžetom i dobru saradnju sa republičkim i pokrajinskim institucijama i, naravno, sa mesnim zajednicama, uspešno smo prevazišli te izazove. Da naglasim: podrška Vlade Republike Srbije, AP Vojvodine i Uprave za kapitalna ulaganja nam je dragocena, direktno se odražava na razvoj Pančeva.

• Budžet Pančeva za 2026 godinu usvojen na prošlonedeljnoj Skupštini grada iznosi 10, 2 milijarde dinara, što je više nego prethodne godine. Kako to objašnjavate?

– Rast budžetskih prihoda poslednjih godina je rezultat pre svega jačanja lokalne privrede, većeg broja zaposlenih, bolje naplate javnih prihoda i odgovornog finansijskog upravljanja. Takođe, značajnu ulogu ima i kontinuirana podrška države, kao i privlačenje investicija. Budžet za 2026. godinu od vitalnog je značaja za funkcionisanje grada, posebno u uslovima složenih ekonomskih i društvenih okolnosti. Kao i do sada je razvojni, gledamo unapred u razgovorima sa sugrađankama i sugrađanima. Zahvaljujući dugoročnoj politici otvaranja novih radnih mesta, razvoja industrijskih zona i dolaska investitora, Grad Pančevo ima osnov za stabilno planiranje prihoda i rashoda. Očekujemo da se ovaj pozitivan trend nastavi i u 2026. godini, što nam daje prostor da planiramo nove projekte, ali i da zadržimo stabilnost i sigurnost u finansiranju svih važnih oblasti.

• Koje nove investicione projekte građani mogu da očekuju da tokom 2026. godine?

– Pre svega, dalja ulaganja u putnu i komunalnu infrastrukturu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, javnu rasvetu, kao i u uređenje javnih površina. Za kapitalne investicije u 2026. godini planirano je oko 2,4 milijarde dinara. Kao najveći kapitalni dvogodišnji projekat, planirana je rekonstrukcija Zelene pijace u Pančevu, koja će zahtevati ulaganje od oko 540 miliona dinara. Najznačajniji projekti se odnose i na izgradnju magistralnog vodovoda za Banatsko Novo Selo, čime će ovo naselje dobiti hemijski i bakteriološki ispravnu pijaću vodu. Ukupna vrednost projekta iznosi oko 550 miliona dinara. Planirana je i izgradnja fekalne kanalizacije u više ulica na Staroj Misi, uz ulaganje od oko 300 miliona dinara, te rekonstrukcija Ulice Branka Radičevića i Sterijine, kao i završetak radova u Takovskoj ulici, poslednjoj neasfaltiranoj ulici u centru grada. Nastavićemo i sa projektom javno-privatnog partnerstva za putnu infrastrukturu u svim naseljenim mestima. Planiran je i nastavak uređenja priobalja reke Tamiš. Poseban akcenat biće na ulaganjima u objekte kulture, naročito u naseljenim mestima, ali i u razvoj sportske infrastrukture, uključujući izgradnju južne tribine na SRC-u „Mladost”. Ulaganja u škole, kulturne institucije i sport nisu trošak, već investicija u budućnost. Deca, mladi i svi građani zaslužuju uslove koji će im omogućiti da se razvijaju i ostanu u svom gradu. Naš cilj je ravnomeran razvoj svih delova grada, kao i naseljenih mesta na teritoriji grada Pančeva. Usvajanjem ovih odluka na sednici Skupštine grada Pančeva, stvoreni su uslovi za stabilno funkcionisanje sistema, nastavak investicija i unapređenje kvaliteta života svih građana Pančeva u 2026.

• Odbornici su usvojili i strateške dokumente kao što su Strategija bezbednosti saobraćaja do 2030. godine i Akcioni plan. Koje konkretne mere iz ovih planova će građani najpre osetiti u praksi i kada?

– Te mere se odnose na povećanje bezbednosti najranjivijih učesnika u saobraćaju, a to su pešaci i naši najmlađi sugrađani, naša deca. To podrazumeva unapređenje signalizacije, uređenje pešačkih prelaza, zone usporenog saobraćaja u blizini škola i vrtića, kao i nastavak edukativnih programa, koji su od velike važnosti. Ove mere se već postepeno primenjuju, a njihovi efekti biće sve vidljiviji tokom 2026, ali i u godinama koje dolaze.

• Šta će biti prioriteti Grada u 2026?

– Prioriteti ostaju jasni: unapređenje infrastrukture, podizanje kvaliteta komunalnih usluga, ulaganja u obrazovanje, kulturu i sport, kao i briga o životnoj sredini. Istovremeno, poseban fokus će biti na održivom razvoju i ravnomernom ulaganju u sva naseljena mesta, kako bi svi građani Pančeva imali jednake uslove za kvalitetan život. Nama, kao odgovornoj lokalnoj samoupravi, podjednako je važan razvoj i grada i naseljenih mesta, zato smo za svako od njih planirali projekte u skladu s njihovim potrebama. U Banatskom Novom Selu, Dolovu i Glogonju fokus će biti na uređenju infrastrukture, javnih površina, kao i na ulaganjima u obrazovne ustanove, domove kulture i sportsku infrastrukturu. Saradnja sa mesnim zajednicama ostaje ključna, jer upravo odatle dobijamo najbolje informacije o potrebama građana. Konkretno, bilo je prilično imovinsko-pravnih problema. Zahvaljujući odličnoj saradnji Pančeva s višim instancama vlasti, zemljište je preneto u vlasništvo Grada Pančeva, pa će Banatsko Novo Selo i Dolovo dobiti nove kapele na grobljima. U Jabuci ćemo raditi ulice, a u Ivanovu srediti centar sela. Budžetom grada Pančeva za 2026. godinu opredeljeno je 25 miliona dinara za rekonstrukciju krova zgrade Doma kulture u Starčevu. Da ne nabrajam dalje, važnih investicija će biti.

• Imate li poruku za čitaoce „Pančevca” pred Novu godinu?

– Naravno. Svim čitaocima najdugovečnijeg nedeljnika na Balkanu želim dobro zdravlje, sreću, nove prilike i uspeh u Novoj 2026. Neka nas u godini pred nama vodi međusobno razumevanje i vera da zajedno možemo da nastavimo da razvijamo Pančevo kao grad u kome se lepo živi.

(Pančevac / S. T.)

