GRADSKI BUDŽET: Pančevo „kulturnije” od Beograda

Sudeći po izdvajanju iz gradskog budžeta, mogli bo se reći da je Pančevo daleko kulturnije od Beograda. Od 10.656.661.398, koliko je bilo u gradskoj kasi u 2025. godini, kulturi smo posvetili 625.189.889 dinara, to jest 5,9 odsto, dok istovremeno Beograđani mogu da se pohvale sa samo četiri odsto davanja za ovu stavku.

Ipak, ne treba se previše busati u grudi, jer po glavi stanovnika u Pančevu se za kulturu izdvaja tek pet evra, ili 2.100 dinara, godišnje. A za to koliko smo se „kulturno uzdigli” neka nam posluži i podatak da po glavi u Srbiji, imajući u vidu odvajanje od poreza i na pokrajinskom i na republičkom nivou, izdvajamo oko 18 evra, a da Slovenac za tu namenu daje 115, Hrvat 109, a Crnogorac 40 evra. Jedini gori su Bosanci sa čak ni dva evra izdvajanja za kulturu po glavi stanovnika. Zabaviti se možemo i činjenicom da prosečno u Srbiji godišnje na igre za sreću i klađenje potrošimo oko 150 evra.

A ako već ne dajemo mnogo para, zabavno je pozabaviti se i time za šta trošimo pare u kulturi. Od oko 625 miliona i 200.000 dinara pančevačkih para za kulturu više od 604 miliona je otišlo za institucije kulture: plate, struju, komunalne troškove… Ali molimo bez uzbune, plate u kulturi su minorne. Pre bi se tu trebalo pozabaviti time šta i koliko su radile pojedine institucije – od gradskih do seoskih. Što se tiče investicija, kultura je sa 0,2 odsto nahoče – oko četiri miliona i 300.000 smo platili projekat rekonstrukcije gradskog muzeja, a i to na mišiće, kako nam ptičice javljaju.

Što se tiče kulturnih preferencija gradskih vlasti, sudeći prema podeli novca za projekte, uzimajući u obzir i konkurs za kulturu, ali i one za udruženja, mlade, socijalnu zaštitu i informisanje, najviše, izgleda, volimo koncerte na otvorenom koje organizuju razna udruženja i unije za mlade. Dosta izdvajamo i za očuvanje tradicije, što potvrđuje i to da je najviše novca dodeljeno Pančevačkom muzičkom društvu, koje ipak s Danima prota Vase i Pančevačkim danima duhovne muzike brani čast „visoke kulture”. Toj „visokoj kulturi” pripalo je oko četiri miliona, koncertima zabavne i narodne muzike na otvorenom oko četiri i po miliona, za rad udruženja po selima i u dva prigradska naselja, Gornjem gradu i Vojlovici, jedanaest i po miliona, ruskoj kulturi 636.000 dinara, pisanoj rečimilion i 800.000, pozorištu i igri milion i 250.000, nacionalnim manjinama, za udruženja koja se pretežno bave kulturom nacionalnih manjina tri miliona i 100.000… Ima nešto, naravno, i u ponudi i tražnji i – očekivanjima.

(Pančevac / N. S.)

ZA KULTURNJAKE: Raspisan gradski konkurs