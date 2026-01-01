Angelina Topić i Aleksandar Komarov sportisti godine

Olimpijski komitet Srbije proglasio je atletičarku Angelinu Topić i rvača Aleksandra Komarova za najbolje sportiste Srbije u 2025.

Ceremoniji u hotelu „Hajat“ prisustvovala je i brojna delegacija Streljačkog saveza Srbije, s obzirom da je veliki broj naših strelaca i trenera bio u konkurenciji za priznanja OKS zahvaljujući uspesima u ovoj godini.

Kandidatkinje za najbolju sportistkinju Srbije 2025 su iz streljačkog sporta bile Zorana Arunović i Aleksandra Havran, dok su Damir Mikec, Aleksa Rakonjac i Marko Ivanović bili u konkurenciji za izbor najboljeg sportiste naše zemlje.

Rezultatima u 2025, sebe su kao kandidate za najboljeg mladog sportistu Srbije u 2025. nominovali: Anastasija Živković, Anđelija Stevanović, Marta Novović, Aleksa Rakonjac, Stefan Agović,Uroš Gajić, Marko Ninković.

Trofej za najuspešnijeg mladog sportistu, koji u čast prerano preminule šampionke nosi ime „Bobana Momčilović Veličković“, otišao je u ruke džudiste Milana Bulaje.

U konkurenciji za najboljeg trenera bili su Goran Mikec, Goran Stojadinović i Stevan Pletikosić.

