MI PITAMO ZA VAS: Kako do komunalaca

Saznajte kako da dođete do komunalne, stambene i građevinske inspekcije i komunalne milicije u Pančevu

„Kako mogu da se obratim gradskoj inspekciji? Moram li to da uradim na nekom obrascu ili mogu i da ih zovem?”, pita naš sugrađanin Dragan V.

Grad Pančevo ima nekoliko inspekcija. Komunalna inspekcija funkcioniše svakog radnog dana od 6 do 22 časa, a dežurni inspektori i noću i neradnim danima. Prijave se podnose usmenim putem lično ili preko telefona, radnim danima na broj 013/308-948, a tokom vikenda važi telefon 013/308-830. U pisanom obliku prijave se predaju u Gradskom uslužnom centru, putem pošte ili preko „Sistema 48” tako što ćete popuniti formular na internet stranici Grada Pančeva (www.pancevo.rs), poslati poruku na brojeve 065/866-25-00 i 013/308-948, imejl na adresu: sistem48@pancevo.rs ili predati prijavu na šalteru 10 u Gradskom uslužnom centru. Inspektor će oceniti da li je za problem nadležna Komunalna inspekcija, a o žalbama odlučuje Gradsko veće.

Komunalna milicija je zadužena da održava komunalni red, ali i da, između ostalog, kontroliše primenu propisa iz gradske nadležnosti iz oblasti javnog lokalnog saobraćaja, zaštite životne sredine i kulturnih dobara, snabdevanja vodom i odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada, zatim i saobraćajne oznake i signalizaciju, parkiranje, taksi prevoz, privremene poslovne objekte, protivpožarnu zaštitu, radno vreme ugostiteljskih objekata… Komunalna milicija radi svakog dana od 7.30 do 24 časa i probleme možete prijaviti od 7.30 do 15.30 na telefon 013/308-950, a potom do ponoći na broj 065/866-25-37. To možete učiniti i pisanim putem na šalteru 9 u Gradskom uslužnom centru ili preko „Sistema 48”.

Saobraćajna i građevinska inspekcija rade od 7.30 do 15.30. Dežurni za hitne slučajeve funkcionišu i tokom popodneva i neradnim danima. Prijave se podnose na isti način kao i kod Komunalne inspekcije. A informacije se mogu dobiti i usmene prijave predati, kada je reč o Građevinskoj inspekciji, i na telefon 013/354-175, dok za Saobraćajnu inspekciju važi broj 013/354-172.

Grad ima i Prosvetnu i Sportsku inspekciju i Inspekciju za zaštitu životne sredine.

(Pančevac)

