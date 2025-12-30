Horor na obalama Pacifika: Poznatu sportistkinju ubila ajkula

Američki sport zanemeo su pred stravičnom tragedijom koja se dogodila na obalama Pacifika! Telo tamošnje triatlonke Erike Foks (55), koja je nestala pre nedelju dana tokom grupnog plivanja, pronađeno je na plaži, a zvaničnici su potvrdili najgore slutnje – nesrećnu ženu ubila je ajkula.

Erika je nestala 21. decembra kod mesta “Lovers Point” blizu Montereja, gde je bila deo grupe od desetak plivača koji su se otisnuli u okean. Dok su se ostali vratili na obalu, Eriki se izgubio svaki trag.

Najjeziviji detalj ove tragedije potiče od svedoka koji je u trenutku napada prolazio automobilom pored obale. Prema pisanju lista “San Francisco Chronicle”, on je policiji prijavio da je video ogromnu ajkulu kako izranja iz vode, držeći u čeljustima nešto što je podsećalo na ljudsko telo.

Odmah je pokrenuta masovna operacija potrage u kojoj su učestvovali Obalska straža, vatrogasci i lokalna policija. Nedelju dana kasnije, more je izbacilo ostatke na plažu Devenport, južno od Santa Kruza.

Erikin suprug, Žan-Fransoa Vanreusel, i njen otac juče su identifikovali ostatke i potvrdili da je reč o nestaloj triatlonki. Prijatelji i članovi njenog plivačkog kluba organizovali su memorijalnu šetnju uz obalu kako bi odali počast sportistkinji čiji se život u sekundi pretvorio u scenario iz horor filmova.

Iako su viđanja velikih belih ajkula česta duž obale Kalifornije, napadi sa smrtnim ishodom su izuzetno retki. Prema zvaničnim podacima, u poslednjih 75 godina na ovim prostorima zabeleženo je svega 16 smrtnih slučajeva usled napada ajkule. Nažalost, Erika Foks postala je deo ove crne statistike.