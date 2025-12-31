KAČAREVO: Deda Mraz obradovao mališane

PRVI ROK JE 5. JANUAR: Porezi stižu odmah posle praznika
14:00
31.12.2025
Kačarevačkim mališanima podeljeni su novogodišnji darovi u utorak, 30. decembra, u veselom ambijentu, zabavni sadržaj i, naravno, Deda Mraza.
Mesna zajednica Kačarevo i ove godine je pred najradosnije praznike, uz pomoć lokalnih preduzetnika, obezbedila paketiće za decu predškolskog uzrasta i za učenike prvog razreda.
Darove je razdraganoj deci pordelio omiljeni belobradi lik u crvenom ogrtaču u svečanoj atmosferi i dobrom raspoloženju.
Novogodišnji program za najmlađe realizovan je u prostorijama Doma omladine.
Događaj je bio upotpunjen i pozorišnom predstavom u tri termina pod nazivom „Čarolija novogodišnje bajke“, koju je organizovao kačarevački Dom kulture.
(Pančevac/J. Filipović)
KAČAREVO: Predavanje „Ženidba Mihajla Pupina“ u sredu