KAČAREVO: Deda Mraz obradovao mališane

Kačarevačkim mališanima podeljeni su novogodišnji darovi u utorak, 30. decembra, u veselom ambijentu, zabavni sadržaj i, naravno, Deda Mraza.

Mesna zajednica Kačarevo i ove godine je pred najradosnije praznike, uz pomoć lokalnih preduzetnika, obezbedila paketiće za decu predškolskog uzrasta i za učenike prvog razreda.

Darove je razdraganoj deci pordelio omiljeni belobradi lik u crvenom ogrtaču u svečanoj atmosferi i dobrom raspoloženju.

Novogodišnji program za najmlađe realizovan je u prostorijama Doma omladine.

Događaj je bio upotpunjen i pozorišnom predstavom u tri termina pod nazivom „Čarolija novogodišnje bajke“, koju je organizovao kačarevački Dom kulture.

(Pančevac/J. Filipović)

