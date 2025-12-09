KAČAREVO: Ovacije za KUD „Veljko Vlahović“

Kulturno-umetničko društvo „Veljko Vlahović“ održalo je u nedelju godišnji koncert u prepunoj Hali sportova u Kačarevu.

Sve je počelo spletom dečjih igara najmlađih članova, a usledila je srednja grupa nižih razreda sa koreografijom „Divna, Divna“.

Brojna publika je potom uživala u muzici, odnosno harmonici koju je svirao Nemanja Vučetić, učenik muzičke škole “Jovan Bandur” iz Pančeva u klasi profesora Nemanje Grujičića.

On je dobitnik je mnogobrojnih nagrada, od kojih vredi izdvojiti to što je bio laureat na internacionalnom takmičenju „Concord of sounds” u Letoniji, kao i prvo mesto na takmičenju „Acordeon art“ u Sarajevu i pobedu na internacionalnoj manifestaciji “Dani harmonike“ u Smederevu.

Potom su nastupili gosti iz Folklorne sekcije Doma kulture „Mladost“ iz Glogonja, koji su se predstavili koreografijom starije grupe „Igre iz Krivog Vira“.

Reč je o jednoj od najmasovnijih i veoma uspešnih dečjih sekcija koja okuplja oko šezdesetak članova od četiri do 16 godina, a njima uspešno rukovode koreografi Žarko i Sanja Mojsilović iz Starčeva.

Vredi istaći i da oni pored ostalog neguju i igre nacionalnih manjina koje žive u Glogonju, Makedonaca i Rumuna.

Stariji ansambl KUD-a „Veljko Vlahović“ odigrao koreografiju „Igre iz Jasenice“, a Sofija Stefanovski je na klavijaturama odsvirala numere „Dom“ i „Stari vodenični točak“.

Potom su scenu ponovo zaposeli najmlađi članovi kulturno-umetničkog društva s drugom dečjom koreografijom i svojim osmesima izmamili brojne aplauze.

Nakon njih su i najmlađi Glogonjci odigrali „Starčevačke igre“ i „Igre iz Levča“, a srednja grupa iz tog sela je prikazala igre iz okoline Pirota.

Potom je članica domaćeg KUD-a Teodora Popović, takođe na klavijaturi, odsvirala numere „Preludijum“ i „Zabavljač“.

Srednja kačarevačka grupa prikazala je koregrafiju „Dođi Mile“ , a najstariji Glogonjci predstavili su „Igre iz Severne Makedonije“.

Program je završen finalnom koreografijom koju su spremili igrači domaće starije dečje grupe pod nazivom „Igre iz Leskovca“, a oni su dokazali da već godinama čuvaju tradiciju ovog društva.

Organizatori su na samom kraju iskazali veliku zahvalnost svima koji su učinili da kačarevačka folkloraška scena živi i to pre svega malim i velikim igračima koji su mesecima vredno radili, kao i na divnoj saradnji korepetitoru Stevanu Sekuliću, profesorki muzičke kulture Radi Lečić i učiteljici Nataši Gligić.

Kako bi svaki detalj bio na svom mestu zadužene su u svojstvu umetničkog rukovodioca i korepetitora Bojana Pešić i Marina Stojanovski.

One su od svog najranijeg detinjstva članice ovog kulturno umetničkog društva i danas uspešno rukovode tom fokloraškom organizacijom koja sada broji više od 80 članova.

(Pančevac/J. Filipović)

KAČAREVO: Deca ukrasila i ovogodišnju „Žaoku”, čiji je specijalni gost bio legendarni Ršum

KAČAREVO: Udruženje žena „Etno-kutak” proslavilo vredan jubilej – 10 godina uspešnog rada