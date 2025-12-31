Novogodišnja čestitka čelnika Grada Pančeva

PRVI ROK JE 5. JANUAR: Porezi stižu odmah posle praznika
14:00
31.12.2025
U ime Grada Pančeva i u lično ime Aleksandar Stevanović,
gradonačelnik, i Tigran Kiš, predsednik Skupštine Grada upućuju
najsrdačnije čestitke povodom praznika:
„Drage sugrađanke i sugrađani, praznični dani koji su pred
nama prilika su da se podsetimo vrednosti koje nas povezuju –
međusobno uvažavanje, solidarnost i zajedništvo. Predstojeći
božićni i novogodišnji praznici neka vam budu ispunjeni
radošću i srećnim trenucima a vašim najmilijima. Pančevo je
grad različitosti, otvorenosti i dobrih ljudi, zato verujemo da
ćemo i u godini koja dolazi nastaviti da zajedno radimo na razvoju
našeg grada, uz međusobno poštovanje i odgovornost prema
zajednici u kojoj živimo.
Neka praznici donesu novu snagu, veru i optimizam, a nova
godina nove prilike za lični i zajednički napredak. Srećni
novogodišnji i božićni praznici!”
(Pančevac)