Novogodišnja čestitka čelnika Grada Pančeva

U ime Grada Pančeva i u lično ime Aleksandar Stevanović,

gradonačelnik, i Tigran Kiš, predsednik Skupštine Grada upućuju

najsrdačnije čestitke povodom praznika:

„Drage sugrađanke i sugrađani, praznični dani koji su pred

nama prilika su da se podsetimo vrednosti koje nas povezuju –

međusobno uvažavanje, solidarnost i zajedništvo. Predstojeći

božićni i novogodišnji praznici neka vam budu ispunjeni

radošću i srećnim trenucima a vašim najmilijima. Pančevo je

grad različitosti, otvorenosti i dobrih ljudi, zato verujemo da

ćemo i u godini koja dolazi nastaviti da zajedno radimo na razvoju

našeg grada, uz međusobno poštovanje i odgovornost prema

zajednici u kojoj živimo.

Neka praznici donesu novu snagu, veru i optimizam, a nova

godina nove prilike za lični i zajednički napredak. Srećni

novogodišnji i božićni praznici!”

(Pančevac)