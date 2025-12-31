Vučić razgovarao sa Vašingtonom, dobre vesti za Srbiju

Vučić je obavio važne razgovore o rešavanju problema NIS-a sa vašingtonskom administracijom, OFAK-om i Stejt departmentom, ali i sa mađarskim premijerom Orbanom.

Predsednik Aleksandar Vučić obavio je važne razgovore sa Vašingtonom, vesti su dobre za Srbiju, saznaje RTS.

Kako RTS saznaje, predsednik Vučić je obavio važne razgovore o rešavanju problema NIS-a sa vašingtonskom administracijom, OFAK-om i Stejt departmentom, ali i sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Detaljnije informacije šta to znači za Srbiju i rešavanje sankcija NIS-u, predsednik će izneti već tokom sutrašnjeg dana na Radio-televiziji Srbije.

Vučić je ranije danas čestitao građanima Novu godinu i istakao da veruje da ćemo se u naredna 24 sata radovati fenomenalnim političkim vestima.

„Poštovani građani, srećna Nova godina, a u naredna 24 sata, verujem da ćemo se radovati fenomenalnim političkim vestima. Radili smo naporno, zaslužili smo! Živela Srbija“, poručio je na mreži X predsednik Vučić.